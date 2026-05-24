Льотчик падна от небето

Радев сам с ръка корава
управлява,
жертвите му са безброй!
Няма капчица пощада:
всичко пада,
щом разпореди го той!
Падна ли Сарафов? Падна!
Гад досадна,
ще ми узурпира пост!
Днес проклетият обесник
е заместник
най-обикновен и прост.
А охраната на Шиши?
Падна! В миши
задник Радев го навря.
Бодигарди падат, падат
право в адът,
като лумнала заря!
Ще се сринат и цените!
Ох, горките!
В левчета ще бъдат пак!
Радев щом го заповяда,
всичко пада!
Радев – молодец, юнак!
Автор: Тодор Червенков, Прас Прес
