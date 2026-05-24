Льотчик падна от небето

24 май 2026, 17:20 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев сам с ръка корава

управлява,

жертвите му са безброй!

Няма капчица пощада:

всичко пада,

щом разпореди го той!

 

Падна ли Сарафов? Падна!

Гад досадна,

ще ми узурпира пост!

Днес проклетият обесник

е заместник

най-обикновен и прост.

 

А охраната на Шиши?

Падна! В миши

задник Радев го навря.

Бодигарди падат, падат

право в адът,

като лумнала заря!

 

Ще се сринат и цените!

Ох, горките!

В левчета ще бъдат пак!

Радев щом го заповяда,

всичко пада!

Радев – молодец, юнак!

 

Автор: Тодор Червенков, Прас Прес

 

Георги Петров Редактор
