Радев погна Пеевски с 200, играли белот и Румен имал 4 валета

Ура, другари! Имаме си нов кабинет, прекрасен и прогресивен - как да не се радва човек. Та това е чисто нов кабинет! Е, вярно - някои кадри са стари, хора от ГЕРБ, от ИТН и от стари служебни кабинети, но кой ти гледа такива подробности.

Имаме си и нов премиер. Ура! Е, старият ни президент. Два мандата го гледахме и му знаем и кътните зъби, и стиснатите юмруци, и руските въжделения… Сега очакваме по улиците да потекат реки от мед и масло, ама маслото ще е на справедливи цени, а не на галопиращи. Аман от тези спекуланти-изедници, които печелят на гърба на народа. Свърши се тяхната… вече ще има контрол на храните. Спираме да пазаруваме магазина на онзи капиталист Пеевски. Край на „Магазин за хората“. Ще пазаруваме в „Народен магазин“ с народни цени, съкратено „НарМаг“. Мечтая си да направят и ДетМаг, че даже да възродят и ХоРеМаг. Представете си ХоРеМаг на всеки километър. Бомба, а?

Олигархията ужасена трепери от страх. Ама така трепери, че в братска Индонезия стана земетресение и изригна вулкан. Страхуват се, защото другарят Радев вече изчегъртва ГЕРБ отвсякъде. Смени всички областни управители с наши хора. Е, то някои наши хора вече са били хора на други, но така е - България е малка и „нема ора“. Има и по-зле - някои хора даже се оказаха хора от ИТН, но това са бели кахъри. Едно време на ИНТ казваха малкото ДПС, сега се оказва, че ПБ са голямото ИТН.

Другарят Румен Радев подкара най-големия враг на народа Делян Пеевски. Е, Парламента не направи комисия, която да разследва финансите на Шиши, ама това е, защото Прогресивна България няма 121 депутата, а само 131. Обаче махнаха охраната - на Делян и на Бойко. Така им се пада. Като казваха на Радев, че бил Мистър Кеш, сега те ще бъдат Мистър Пеш. Но пък всеки, които е разказвал виц за корпулентния враг на народа Пеевски, скоро ще взема пенсия като активен борец.

„Прогресивна България“ здравата са се заели с изчегъртването на Борисов и Пеевски. ДПС толкова ги заболя, че всички гракнаха в един глас „Не пипайте Делян Пеевски, ще настане хаос“.

Както всяка нова власт и Прогресивна България се сблъсква с пошли опити за дезинформация. Носят се подли слухове, че Борисов, Пеевски и Румен Радев са се разбрали и само разиграват циркове за пред хората. Даже били приятели и търсели четвърти за белот. Засега били нещо като триъгълник, ама равнобедрен, триъгълник на властта. Ама тоя триъгълник не бил като оня триъгълник - не очаквайте след една лазерна епилация цялата истина да лъсне. Даже се носят слухове, че тримата щели да си направят тайна партия, която да се казва БКП - Борисов, Кеша и Пеевски.

Всички трябва да разберат, че това съкращение „ПБ“ наистина значи, че България ще стане прогресивна. ПБ не значи „Пеевски и Борисов“. Не значи и „Повече Болшевики“. Не значи дори „Пишем Бюджет“, спекулация е и твърдението, че значи ПБ е съкратено от „Плащаме Боташ“.

Братя, на 19 април не се случи просто една изборна победа. Това беше една революция - народна, незабавна и отчаяна. Но най-важното - успешна. Вижте как хората празнуват по улиците. Младежи обличат потници и се записват в ново, победно Бригадирско движение. С кирки и лопати за три месеца ще довършат строежа на магистрала Хемус. Цените наистина ще станат справедливи, народни. Цената на сиренето пада, защото ще оберем мандрите. В името на народа трябва национализация до дупка, братя!

Враговете на народа ще получат заслуженото си. Трябва спешно и незабавно да се отворят поне три лагера по подобие на Белене. Един лагер за мъже, един за жени и един за карикатуристи.

Трябва да се мисли и за хората. Те трябва да бъдат възпитавани в правилната партийна линия. Възстановяваме Партиздат. Първият партиен философ, който ще публикува трудовете си, ще бъде новият вицепремиер Иво Христов. Подготвят се неговите събрани съчинение в шест тома със заглавие „Човешкото развитие - една отпаднала необходимост“.

Скоро, съвсем скоро идват светлото бъдеще и справедливите цени. Всичко ще бъде достъпно и евтино. Засега са евтини само номерата им.

Автор: Калинка Тодорова, Прас Прес