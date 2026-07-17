След пика на жегите: Проф. Рачев с прогноза за по-свежо време

По стария календар горещниците са били на 16 и 17 юли. Сега, след промяна на календара, те са на 28, 29 и 30 юли. От неделя нахлува циклон, който ще донесе студен фронт другата седмица. Очакват се валежи и гръмотевични бури. Някъде може да падне градушка. Температурите в Европа ще се понижат и ще европейските столици ще си поемат глътка въздух от горещата вълна. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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В събота ще е най-топло, като температурите на места ще прескочат 39 градуса. Следващата седмица, към сряда – четвъртък, температурите няма да са над 30 градуса. „Идва едно по-свежо време“, каза синоптикът.

"Много топло ще е в Сандански в неделя и понеделник – около 38 градуса. В Кувейт рано сутрин е 38 градуса, а на обяд термометърът ще показва 50 градуса", даде пример той.

По морето времето ще е шарено, с малко по-ниски температури.

В края на месеца идва пак затопляне.

Времето днес

Преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони - и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 38 градуса, в София - около 31 градуса.