Чернокоп - пържен или на скара е по-вкусен?

По принцип чернокопът или леферът се препоръчва да бъде печен. При това с домати „чери“. Главите и вътрешностите се отстраняват от рибата и се пече на среден огън от двете страни. Задушава се с домати и билки. Сервира се с лимонов сок.

Препоръчва се също печене на чернокопа на скара: рибата се почиства, осолява, намазва се с олио и се пече.

Но леферът може да се готви още варен и смлян.

Варен чернокоп

С картофено пюре

Вареният лефер се приготвя по обичайния начин: почистената и измита риба се нарязва на парчета, поставя се в тенджера и се залива с гореща вода (рибата трябва да е покрита с вода не повече от 3-5 см). Сол, черен пипер, дафинов лист, лук, магданоз, саламура от краставици и чушка се добавят към водата и се вари до омекване.

Доматеният сос се сервира отделно. Картофено пюре може да се сервира като гарнитура. Готовата риба се поставя в чиния и се залива с полски сос (обикновено варени яйца със сметана и зеленчуци). Като гарнитура се сервират варени картофи.

С пресни гъби

Варен лефер може да се сготви и с пресни гъби.

Рибата се почиства, измива, осолява и се поставя на хладно място за 1 час. Целина, корени от магданоз и лук се обелват, измиват и нарязват на ситно. Слагат се в тенджера, добавяте вода и варите 20 минути с черен пипер и дафинов лист. С този бульон се залива приготвената риба и се вари още 20 минути.

Почиствате пресните гъби, измивате добре, нарязвате ги и леко запържвате в масло за 6-7 минути, след което добавяте 1,5 чаши рибен бульон и варите на слаб огън, докато гъбите омекнат.

В края на готвенето добавяте разбита заквасена сметана, оставяте да заври, сваляте от котлона, прибавяте сол и поръсвате със смлян черен пипер. Готовата риба се поставя в чиния, залива се със сос, поръсва се със ситно нарязан магданоз и се сервира с варени картофи.

Печен със сирене

Чернокопът може да се пече с различни съставки, например със сирене.

Поставяте парчетата филе върху тава за печене, намазана с маргарин, покривате ги със смес от растително масло, жълтък, настъргано сирене и поръсвате със смляна галета. Слагате тавата за печене във фурната. Когато филето се запече умерено, заливате тавата с рибен бульон и заквасена сметана. Печете филето 25-30 минути. По време на печенето заливате филето с течността от тавата за печене. Поставяте изпеченото филе върху гореща чиния и пак го заливате с течността от тавата за печене. Украсявате филето с резенчета лимон, прясна краставица или домат и листа от магданоз. Може и с пюре от спанак: почистеният спанак се поставя в тенджера, залива се с чаша вода и се оставя да къкри на огъня под затворен капак. Претрива се през цедка, добавят се масло или маргарин, сол, смлян черен пипер и се загрява, като се бърка. Полученото спаначено пюре се поставя в тиган, намазан с мазнина, добавяте задушените парчета риба без кожа и кости. Пюрето се залива със сос, поръсва се със сирене, поръсва се с разтопено масло и се пече във фурна.

Задушен чернокоп

Има много рецепти за задушен чернокоп (лефер).

Парчета филе от рибата се поставят в тенджера с лук и билки, заливат се с бульон и се задушават до готовност. Преди сервиране рибата се залива със заквасена сметана.

С макарони

Може и с макарони. Нарязаната риба се довежда до готовност заедно с пържен лук и аншоа. Към ястието се добавят ядки, стафиди, подправки и варени зеленчуци. Макароните се варят в бульона, където са се варили зеленчуците. Варените макарони се добавят към рибата заедно с бульона. Ястието се задушава до готовност.

