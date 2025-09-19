Войната в Украйна:

Сагата продължава: Африкански гранд не се отказва от звезда на Левски, идва на "Герена"

19 септември 2025, 11:12 часа 410 прочитания 0 коментара
Сагата продължава: Африкански гранд не се отказва от звезда на Левски, идва на "Герена"

Сагата около тарана на Левски Мустафа Сангаре продължава. "Сините" отказват да се разделят с централния нападател в момента въпреки сериозния интерес на африканския гранд Есперанс. Според медиите в Тунис местният клуб е предложил оферта от 1.5 милиона евро за малиеца, която е била отказана от ръководството на "Герена". Това обаче не е потушило интереса, а дори напротив. Очаква се директорът на Есперанс Мохамед Абделазис да пътува за София.

Идват да гледат Сангаре срещу Лудогорец

По всяка вероятност той ще бъде в ложите на стадион „Георги Аспарухов“, за да наблюдава лично изявите на нападателя в дербито срещу Лудогорец. Логично е впоследствие да води и преговори за привличането му. През този сезон 26-годишният национал на Мали има 4 мача в Първа лига, в които отбеляза 2 гола. Той бе на терена и в 6 от срещите на сините в евротурнирите, като в тях се разписа веднъж. Със сигурност участията му щяха да бъдат повече, но в един момент Мустафа влезе в лазарета заради контузия в глезена, пишат колегите от "Тема Спорт".

Окачените бутонки

На пресконференция преди мача с Лудогорец наставникът на "сините" Хулио Веласкес разкри, че Левски наистина е получил оферта, която била "икономически изгодна" за Сангаре. Това обаче се е случило в момент, в който трансферният прозорец в България вече е бил затворен, а именно преди двубоя с Локомотив София миналата неделя. Веласкес обясни, че въпреки напрежението нападателят е проявил разбиране и се е отнесъл професионално към своите задължения на терена.

ОЩЕ: Решено е: Ще има треньорска рокада в ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Мустафа Сангаре
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес