Сагата продължава: Африкански гранд не се отказва от звезда на Левски, идва на "Герена"

Сагата около тарана на Левски Мустафа Сангаре продължава. "Сините" отказват да се разделят с централния нападател в момента въпреки сериозния интерес на африканския гранд Есперанс. Според медиите в Тунис местният клуб е предложил оферта от 1.5 милиона евро за малиеца, която е била отказана от ръководството на "Герена". Това обаче не е потушило интереса, а дори напротив. Очаква се директорът на Есперанс Мохамед Абделазис да пътува за София.

Идват да гледат Сангаре срещу Лудогорец

По всяка вероятност той ще бъде в ложите на стадион „Георги Аспарухов“, за да наблюдава лично изявите на нападателя в дербито срещу Лудогорец. Логично е впоследствие да води и преговори за привличането му. През този сезон 26-годишният национал на Мали има 4 мача в Първа лига, в които отбеляза 2 гола. Той бе на терена и в 6 от срещите на сините в евротурнирите, като в тях се разписа веднъж. Със сигурност участията му щяха да бъдат повече, но в един момент Мустафа влезе в лазарета заради контузия в глезена, пишат колегите от "Тема Спорт".

На пресконференция преди мача с Лудогорец наставникът на "сините" Хулио Веласкес разкри, че Левски наистина е получил оферта, която била "икономически изгодна" за Сангаре. Това обаче се е случило в момент, в който трансферният прозорец в България вече е бил затворен, а именно преди двубоя с Локомотив София миналата неделя. Веласкес обясни, че въпреки напрежението нападателят е проявил разбиране и се е отнесъл професионално към своите задължения на терена.

