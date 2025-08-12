Войната в Украйна:

Като тези печени картофи на барбекю няма втори - ето как се правят

12 август 2025, 07:35 часа 0 коментара
Като тези печени картофи на барбекю няма втори - ето как се правят

Ако още не сте изживели лятната си афера с картофите на барбекю, значи не знаете какво изпускате. Говорим не за месото, не за рибата, не за царевицата дори, а за простия, непретенциозен, но невероятно вкусен печен картоф. Не този от фурната, а истинският – с опушена кора, крехък отвътре и с аромат на лято, въглен и с разтопено масло.

Картофът – звездата под прикритие

Картофът винаги е бил подценяван. Прекалено достъпен, твърде ежедневен, почти прозрачен в чинията. Но дайте му пламък, масло и време – и ще ви покаже на какво е способен.

На скарата картофът разцъфтява. Топлината карамелизира повърхността му, коричката става леко хрупкава, а вътрешността – мека и пухкава като облак. В съчетание с билки, подправки, чесън, сирене или бекон, той се превръща в ястие, което не просто се яде, а се помни.

Цял, нарязан или на шиш – няма грешен подход

Тайната е в избора на подходящия картоф. Ако попаднете на млади, дребни и с тънка кора картофи – значи сте уцелили джакпота. Те се измиват хубаво (не се белят!) и могат да се пекат цели, направо във фолио или в тавичка. Само малко масло, сол и клонка розмарин и нещата стават сериозни.

Ако картофите ви са по-големи, нарежете ги на половинки, четвъртинки или шайби. Ако искате още нещо ефектно, наредете парчетата на шишчета. Изглеждат красиво, обръщат се лесно и са страхотен начин да впечатлите гостите, без да сте се задържали цял ден в кухнята.

Маслото е задължително, а зехтинът – добре дошъл

Не вярвайте на никого, който ви каже, че можете да направите вкусни картофи на барбекю без мазнина. Тя внася вкус, основен агент е на златистата коричка и спойка между картофа и всичко ароматно, което ще му добавите.

Ако обичате по-мек и маслен вкус, използвайте краве масло. За по-здравословен и средиземноморски профил използвайте зехтин.

Подправките: открийте вкуса, който ви говори

Картофите са неутрално платно, на което можете да рисувате с всякакви подправки. Можете да тръгнете по класическия път – сол, черен пипер, мащерка, розмарин, чесън. Но защо да не опитате и нещо по-смело?

Добавете пушен червен пипер за барбекю аромат, малко кимион за ориенталска нотка, люспи чили за пикантност или дори къри за неочаквано азиатско усещане. И не се страхувайте от чесън на прах. Той върши чудеса, особено ако нямате време да кълцате пресен.

Какво е времето за печене?

Цели картофи във фолио, заровени във въглените, ще искат поне 40 минути. Нарязаните в тавичка стават за около 25. А на шиш – дори за 15, ако са бланширани предварително. Съветът е прост: пробвайте с вилица – ако влиза лесно, значи са готови.

Какво да сложим до тях?

Тези картофи може да са гарнитура към всичко – пържоли, кюфтета, риба, зеленчуци на скара. Но могат да бъдат и ястие сами по себе си.

Сервирайте ги с цедено кисело мляко, овкусено с чесън и копър или с купа домашно приготвена салца – домати, лук, магданоз и капка зехтин.

Няколко фини трика от майстора

Искате хрупкави картофи? Накиснете ги за 30 минути в студена вода преди печене – това ще премахне излишното нишесте и ще позволи образуването на по-добра коричка.

Обичате по-сочни? Добавете им парченце масло веднага след като ги свалите от грила и ги покрийте за 5 минути – така ще поемат топлината и аромата още по-добре.

• И никога, ама никога не ги претрупвайте в тавата.

Печени картофи на барбекю с масло, чесън и розмарин

Необходими продукти

• 1 кг млади картофи

• 3 с.л. зехтин

• 3 скилидки чесън

• 2 клонки пресен розмарин

• 1 ч.л. пушен червен пипер

• Сол на вкус

• Прясно смлян черен пипер

• Алуминиево фолио

• 50 г настърган пармезан или кашкавал за поръсване в края

Начин на приготвяне:

1. Подготовка на картофите

Измий добре картофите. Нарежи ги на половинки или четвъртинки, ако са по-големи, за да се изпекат по-бързо и равномерно.

2. Овкусяване

В голяма купа смеси зехтина, нарязания чесън, розмарина, червения пипер, солта и черния пипер. Добави картофите и разбъркай хубаво, така че всяко парче да се покрие равномерно с ароматната мазнина.

3. Увиване и печене

• Разпредели картофите в голям лист алуминиево фолио. Сгъни внимателно на пакет – нека е добре затворен, но с малко пространство вътре, за да циркулира парата.

• Постави пакета на предварително загрято барбекю на около 200–220°C. Ако ползваш въглища – сложи фолиото встрани от директния пламък или върху по-слабата зона.

• Печи 30–40 минути, като обръщаш пакета веднъж-два пъти. Ако искаш хрупкава коричка – отвори фолиото последните 5–10 минути и остави картофите директно на скарата или в тавата.

4. Финален щрих

По желание поръси с настърган пармезан или кашкавал малко преди края, за да се разтопи леко.

Съвет за сервиране

Поднеси топлите картофи с купичка студено кисело мляко с чесън и копър, или с домашен дип от крема сирене, лимонов сок и капка зехтин. Идеално се комбинират с всякакви меса, риба или просто с чаша охладено бяло вино на терасата.

Десислава Михалева
Десислава Михалева Отговорен редактор
Рецепта рецепти картофи запечени картофи печени картофи
