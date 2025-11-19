Лесно и вкусно: Задължително опитайте това мариновано цвекло

Ферментиралите зеленчуци като цяло, и цвеклото в частност, имат няколко предимства. Най-голямото предимство несъмнено е дългият им срок на годност. Друго предимство е, че не е необходимо да ги готвите, което означава, че хранителните им вещества се запазват.

В тази статия ще ви разкрием стъпка по стъпка как сами да си направите ферментирало цвекло. Ще намерите и отговори на най-важните въпроси по темата.

Каква сол трябва да се използва за ферментация

Нерафинираната, фина морска сол, каменна сол или натурална сол са идеални за ферментация, защото осигуряват всички необходими минерали. Рафинираната трапезна сол, йодираната сол или сол с подправки са неподходящи, защото съдържат добавки или са били отстранени минерали от състава им.

Важно: Уверете се, че съдържанието на сол в саламурата е от един до два процента, което е от 10 до 20 грама сол на литър вода.

Проста рецепта за ферментирало цвекло

Необходими съставки:

1 килограм цвекло

1 литър вода

20 грама сол

За подправки: хрян, копър, ябълка, моркови, горчица, черен пипер, кориандър

В зависимост от използвания съд, ще се приготви повече или по-малко саламура.

Един съвет: По-добре е да направите повече и да изхвърлите излишната течност.

Начина на приготвяне:

За приготвяне е препоръчително да си сложите гумени ръкавици, тъй като цвеклото много лесно оцветява. Също така, изберете дрехи, които могат да издържат на няколко петна, или носете престилка.

Стерилизирайте бурканите с гореща вода и пригответе тежести за тях. Това може да бъде например найлонов плик, пълен с вода. А ето как да приготвите здравословния зеленчук:

Първо, внимателно обелете цвеклото и използвайте мандолина, за да го нарежете на равномерно дебели резени. Резените не трябва да са твърде тънки, за да не се разкъсат. Дебелина от половин сантиметър до един сантиметър се е доказала като идеална. Ако искате да подсилите цвеклото с други плодове или зеленчуци, добавете настъргана ябълка, морков, копър и подправки на вкус.

Подредете всичко на пластове в стерилизираните буркани.

Пригответе саламурата и напълнете бурканите, докато цвеклото е напълно покрито.

За да се гарантира, че всички парчета остават под повърхността, се добавят тежести.

След това завийте капаците на бурканите, но не ги затваряйте плътно. По време на процеса на ферментация се отделят газове, които трябва да излизат от буркана.

След като бурканите са приготвени, оставете ги на стайна температура за два дни. Опитвайте ги от време на време, за да проверите дали вкусът ви харесва. Ако е така, вземете бурканите и ги охладете. Това ще забави процеса на ферментация и ще гарантира, че вкусът ще се запази за дълго време.

Важно: Процесът на ферментация отнема от няколко дни до седмици. Колкото по-дълго го оставите да тече, толкова по-интензивен ще бъде вкусът.

Какво може да се обърка по време на ферментацията?

Често срещана грешка е да не се стерилизират бурканите и като цяло работата без подходяща хигиена. Дори малко количество мръсотия може да доведе до образуване на мухъл по зеленчуците.

Друга грешка е готвенето на цвеклото преди ферментация. Готвенето обаче убива бактериите, които са от съществено значение за ферментацията. Честото отваряне на бурканите води до замърсяване и може да доведе до развитие на мухъл. Също така, не бива да пълните бурканите догоре, тъй като цвеклото е склонно да се надига и може да доведе до преливане на буркана.

Можете ли да ядете ферментирали зеленчуци сурови?

Да. За предпочитане е да се яде сурово. Ферментиралото цвекло осигурява на тялото ви повече витамини и минерали в сурово състояние, отколкото ако го готвите, пържите или печете.