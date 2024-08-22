Не сте опитвали по-вкусна разядка с патладжан и чесън

Тази разядка с патладжан и кисело мляко е отлично мезе, което е подходящо за много видове алкохол. С нея наистина ще успеете да впечатлите гостите си.

Необходими продукти за патладжан и кисело мляко:

5 чушки

500 г патладжани

3 скилидки чесън

200 г кисело мляко

5 с.л. лимонов сок

2 с.л. олио

черен пипер

сол

400 мл вряла вода

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Начин на приготвяне:

Изпичаме зеленчуците в силно сгорещена фурна с малко олио. Обръщате ги от време на време, за да се изпекат равномерно.

Печените чушки и патладжани се почистват, обелва и смилат с машинка или блендер. Добавяме киселото мляко, пресования чесън, черен пипер и сол на вкус.

Разбъркваме, сипваме лимоновия сок и 400 мл вряла мода и отново объркваме до получаването на еднородна смес.

Охлаждаме сместа в хладилник и поднасяме студена заедно с филии препечен хляб.