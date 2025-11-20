Само опитните готвачи слагат стъклена чаша в тенджерата, когато варят месо

Каква е тайната на този метод при варене на месо?

Дори опитните готвачи понякога се оказват в неприятна ситуация - приготвеният бульон е мътен, а месото е жилаво, въпреки че е било готвено дълго време. Но всъщност този проблем е много лесно да бъде разрешен. Има един малко известен метод на готвене, който се предава от поколение на поколение. Той включва използването на обикновена чаша. Може да ви се стори странно, но резултатът със сигурност ще ви изненада приятно.

Празен стъклен съд, поставен вертикално на дъното на тенджера, докато се готви месо, действа като вид регулатор на кипенето. Той променя циркулацията на водата и помага за контролиране на процеса на нагряване.

Какво се случва вътре? Бульонът не кипи твърде много. Чашата задържа водата, което прави кипенето леко и равномерно.

Пяната не се разпространява по цялата повърхност. Събира се по-близо до центъра, лесно се отстранява и бульонът остава възможно най-прозрачен. Месото не изсъхва отвътре. По време на това така наречено "тихо" варене влакната не се свиват рязко, така че месото се получава крехко и сочно. Този метод е особено полезен за готвене на говеждо, пуешко и пилешко месо, които са меса, изискващи дълго време за готвене.

Какви са предимствата на този метод?

Идеално бистър бульон. Най-често срещаният проблем е помътняването на течността. Прекалено силното кипене буквално разбива протеина във вода. Чаша заглушава този процес и ви позволява да поддържате бульона бистър.

Приятен, богат аромат. Постепенното варене позволява на подправките и зеленчуците да развият напълно вкуса без внезапно прегряване.

Месото остава крехко. Благодарение на равномерната температура, влакната не стават жилави. Месото е лесно за рязане, не се къса и има естествен вкус.

Образуване на по-малко пяна, която е по-лесно отстраняване. Пяната се събира по-близо до чашата, така че можете да избистрите бульона буквално за минута.

Как да приложим метода правилно

Използвайте стъклен съд без шарки или пукнатини. Поставете го с главата надолу, вертикално. Налейте веднага студена вода, не поставяйте чашата във вряща вода. Гответе месото на слаб или среден огън. След като готвенето приключи, извадете чашата с щипки или с лъжица. Този метод е особено ефективен при готвене на желирано месо, пилешка супа, бульон с юфка и задушаване на жилаво говеждо и дивечово месо.

