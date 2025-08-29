Това е най-лесният начин да приготвите борш у дома – бърза рецепта

Боршът е едно от онези ястия, които носят топлина и цвят в чинията. Съчетава свежи зеленчуци, ароматен бульон и характерния червен оттенък на цвеклото. В тази рецепта ще ви покажем как да приготвите борш с доматен сок – лесен, достъпен и също толкова вкусен, колкото класическия вариант. Подходящ е както за обилен семеен обяд, така и за леко вечерно ястие.

Необходими съставки за борш с доматен сок

2 средни глави цвекло;

1 чаша доматен сок;

1 глава лук;

1-2 стръка целина или връзка стръкове магданоз;

1 морков;

3 средни картофа;

1 чаша ситно нарязано зеле;

1 литър пилешки или месен бульон;

2 супени лъжици растително масло;

сол, черен пипер.

Как да си направим борш с доматен сок, стъпка по стъпка

Първо пригответе дресинг за борш от цвекло и доматен сок. Изсипете 1 супена лъжица растително масло в тиган. Обелете две средни глави цвекло и ги настържете на едро ренде за зеленчуци. Сложете настърганото цвекло в тигана.

Пържете цвеклото на среден огън за 10 минути, като разбърквате, за да не загори. Залейте с доматен сок. В тази рецепта е обикновен доматен сок без захар, подсолен. Варете цвеклото с доматен сок на слаб огън за 7 минути, без да добавяте сол. Първо, сокът съдържа сол. Второ, по-добре е да добавите сол към готовото ястие в края на готвенето, така че ще ви е необходима по-малко сол.

В тенджера с дебело дъно налейте една супена лъжица растително масло. Нарежете лука на малки кубчета. Нарежете ситно стъблата целина или малка връзка магданоз. Добавете нарязаните зеленчуци в тенджерата. Запържете на слаб огън за 5-7 минути, докато лукът омекне.

Остържете морковите и ги настържете на едро ренде. Сложете настърганите моркови в тигана. Запържете зеленчуците на среден огън за около 10 минути. Разбърквайте от време на време, за да предотвратите загарянето на морковите. Ще получите пържена зеленчукова основа, която се използва в много рецепти за супи, сосове и яхнии.

Настържете бялото зеле на тънки лентички. Колкото по-тънко е нарязано зелето, толкова по-бързо ще се сготви. Сложете накъсаното зеле в съда. Обелете картофите и ги нарежете на кубчета. Добавете нарязаните картофи в тигана след зелето.

Залейте с пилешки или месен бульон. Един литър е достатъчен за приготвяне на гъст борш. За вегетарианска рецепта и по време на Великите пости заменете месния бульон със зеленчуков или залейте с вряла вода.

Загрейте до кипене. Варете на слаб огън 20 минути или докато зелето омекне. Когато зеленчуците се сварят, добавете в тигана задушеното в доматен сок цвекло. В самия край на готвенето, посолете борша на вкус, загрейте го почти до кипене, но не кипвайте. Свалете тенджерата от котлона. Ако варите супата с цвекло, красивият червен цвят ще избледнее, ще стане кафяво-червен или почти кафяв.

Сервирайте борша топъл. Можете да го овкусите със счукан чесън, смлян черен пипер и да поръсите със зелен лук. Вкусен е със заквасена сметана, за диетично меню - неподсладено кисело мляко.

Добър апетит!

