Верстапен притесни "оранжевата армия" с признание - световният шампион няма големи очаквания за домашното си състезание

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен беше в лошо настроение след тренировката за Гран при на Нидерландия пред родна публика. 27-годишният пилот завърши шести, а след това пети в двете петъчни сесии преди домашното си състезание, , но бе с над половин секунда по-бавен от водача в FP2 Ландо Норис по време на симулациите в квалификацията. По тази причина Верстапен предупреди "оранжевата армия", че основен проблем с неговия Ред Бул може да попречи на шансовете му в Зандвоорт.

Ред Бул не е решил проблемите на Макс от преди лятната почивка

Откакто Формула 1 се завърна в Зандвоорт през 2021 г., Верстапен три пъти се е класирал на полпозишън и веднъж е бил втори. Нидерландецът записа три победи и едно второ място в Гран при, но сега смята, че повторение на резултата може да се окаже недостижимо този уикенд.

"Все още се боря със същите проблеми", обясни Верстапен за петъчния си ден зад волана на RB21. "Изпробвахме много неща по колата, но като че ли не промениха нищо по основния проблем. Надявам се през нощта да намерим нещо, с което да можем да подобрим представянето поне малко. Но няма да очаквам огромен обрат, мисля, че е сложно, а и пистата не подхожда на автомобила с проблемите, които имаме. В средния сектор има много дълги завои, което не е добре за нас и ще бъде наистина трудно да влезем в челната петица, но ще видим."

По време на първата тренировка се случи нещо, много рядко срещано през последните години. Верстапен напълно загуби контрол над автомобила си и затъна в чакъла. Подобна грешка е много рядко срещана за световния шампион и само доказва колко труден за управление е болидът на "биковете".

ОЩЕ: Шумахер с мрачна прогноза за "изпадналия в посредственост" отбор на Ред Бул

A strange end to FP1 for Max



A practice start ends with him running into the gravel at Turn 1 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Egnabhpmzp — Formula 1 (@F1) August 29, 2025