Това пиле с тиквички по гръцки носи вкуса на лятото със себе си

Рецепта за пиле с тиквички по гръцки

Какво прави това ястие „гръцко“?

Когато гърците говорят за лятна храна, почти винаги в едно изречение ще чуете думите зехтин, лимон, пресни билки и зеленчуци. Именно такава е и идеята зад пилето с тиквички по гръцки – ястие, което съчетава нежността на пилешкото, сладостта и лекотата на тиквичките и освежаващия, почти слънчев вкус на лимона и копъра.

Това е типично „лятно“ ястие: леко, ароматно, с чисти вкусове и без излишна тежест.

1. Лимонът е звезда, не фон

В гръцката кухня лимонът не е просто щипка киселина за баланс – той е водещ вкус. Пилето често се маринова с лимонов сок и кора, а сосът се довършва с допълнителен лимон за яркост.

2. Щедър зехтин и техника Ладера

Много гръцки зеленчукови ястия се приготвят „в зехтин“ – не пестеливо, а така, че мазнината да носи вкус и да защитава продуктите от прекомерно изсушаване. Нашето ястие може да се готви и по този модел – с повече зехтин и по-ниска температура, което дава плътност и меко, маслено усещане.

3. Билки с характер

Пресен копър, риган, магданоз, мента – билките не са украса, а съставна част от вкуса. В българската кухня при пилешко с тиквички често доминират копърът и чесънът, но гръцката версия набляга повече на средиземноморския риган и лимона, често и с щипка мащерка.

4. Avgolemono (по желание)

Класически гръцки сос с яйца и лимон, който сгъстява и прави кадифен финал. Ако изберете тази версия, ястието става още по-нежно, без брашно, без сметана – само емулгиран лимон и яйца.

1. Съставки

За основното ястие:

• 1,2 кг пилешко месо

• 700–800 г тиквички, нарязани на полукръгчета

• 1 голяма глава лук, фино нарязана

• 3–4 скилидки чесън, пресовани

• 100 мл сухо бяло вино

• 1 голям лимон – сок + настъргана кора (само жълтата част)

• 60–80 мл екстра върджин зехтин

• 1 ч.л. сух гръцки риган

• ½ ч.л. мащерка

• 1 връзка пресен копър, ситно нарязан

• 1 връзка магданоз, ситно нарязан

• 300–400 мл пилешки бульон или вода

• Сол и черен пипер на вкус

По желание – за версия с avgolemono (яйчено-лимонен сос):

• 2 яйца

• Сокът на още 1 лимон (около 60 мл топъл, не горещ бульон за темпериране)

2. Подготовка на пилето и тиквичките

• Мариноване на пилето (по избор, но силно препоръчително):

Подправете пилето със сол, черен пипер, половината лимонов сок и кора, 1 с.л. зехтин и ½ ч.л. риган. Оставете го в хладилник за минимум 30 минути (до 12 часа).

• Подсушаване на тиквичките:

Леко ги посолете и оставете в гевгир за 15–20 минути. Подсушете с кухненска хартия, за да не пускат вода в соса.

3. Готвене – два варианта

Вариант А: Лятно леко задушаване на котлон (по-ежедневно, „домашно“)

• Загрейте половината зехтин в дълбок тиган/тенджера. Запечатайте пилето до златисто от двете страни. Извадете го временно.

• В същата мазнина добавете още малко зехтин и сложете лука. Задушете до прозрачност, добавете чесъна и гответе 30 секунди.

• Деглазирайте с бялото вино (ако ползвате) и оставете алкохолът да се изпари (1–2 минути).

• Върнете пилето, добавете тиквичките, бульона/водата, останалия лимонов сок и кора, ригана, мащерката, сол и черен пипер.

• Оставете да къкри на умерен огън 20–25 минути, докато пилето се сготви, а тиквичките са меки, но не разпадащи се.

• Подправете с пресния копър и магданоз. Опитайте и коригирайте с още лимон, сол и черен пипер.

Вариант Б: Леко запичане във фурна (за по-дълбоки вкусове)

• След запечатване на пилето и краткото задушаване на лука и чесъна, прехвърлете всичко в тава.

• Добавете тиквичките, бульона, лимона, подправките. Полейте с още малко зехтин.

• Печете покрито с фолио във фурната на 180°C за 25–30 минути, след това махнете фолиото и печете още 10 минути за леко зачервяване.

• Поръсете с пресни билки.

Вариант с avgolemono (по-жив, кадифен финал)

След като пилето е готово и свалено от огъня:

• В купа разбийте 2 яйца, добавете с тънка струйка сока от 1 лимон, след това постепенно налейте ½ чаша (около 120 мл) топъл, не врящ сос/бульон от ястието, като разбивате непрекъснато.

• Върнете сместа при ястието, вече свалено от огъня, разбъркайте внимателно. Сосът ще се сгъсти леко и ще стане сатенен.

• Не врете повече, за да не се пресече яйцето. Добавете пресни билки и сервирайте.

Малки тънкости, които правят голяма разлика

• Не пресилвайте лимона в началото – по-добре добавете още накрая, за да „вдигнете“ вкуса.

• Не преварявайте тиквичките – трябва да са меки, но да имат форма.

• Ако използвате avgolemono, свалете ястието от огъня и работете с топлина под точката на завиране.

• Зехтинът е носител на аромат – не го заменяйте изцяло с друга мазнина, освен ако не е необходимо.

Пилето с тиквички по гръцки е кулинарен удар на лятото – ярко, лимонено, билково и леко. Различава се от българските си роднини по изявения цитрусов профил, билковия характер и отсъствието на тежки сгъстители, което го прави идеално за горещите дни, когато търсим комфортна, но не тежка храна.