Пилешко по селски: Най-лесната и вкусна рецепта

Сочното и ароматно пилешко по селски е идеално ястие за семейна вечеря. Лесната за приготвяне рецепта съчетава натурални съставки и богат вкус, който ще докосне дори най-взискателните гастрономи.
Пиле по селски: Лесна рецепта
Общо време за готвене - 35 мин. 100 гр от ястието съдържа:
- калории - 109
- протеини - 11,6 гр
- мазнини - 5,7 гр
- въглехидрати - 2,9 гр
За да го приготвите, ще ви е необходимо:
- пилешко филе - 500 гр
- лук - 200 гр
- гъби - 300 гр
- мляко - 200 гр
- крема сирене - 60 гр (Филаделфия)
- растително масло - 15 гр
- масло - 20 г
- сол, черен пипер, червен пипер, сушен чесън - на вкус
Ето каква е тайната на най-вкусните панирани пилешки гърди
Метод на приготвяне: Първо, трябва да нарежете филето и гъбите на кубчета, а лука на полукръгчета. Добавете сол, черен пипер, червен пипер, сушен чесън и олио към пилешкото филе.
Разбъркайте и запържете на среден огън за 4 минути от двете страни. След това разтопете маслото в тиган, запържете лука за 4-5 минути и го добавете към пилешкото месо. Сложете гъбите в тигана и запържете за 7-8 минути. Добавете пилешкото месо, лука, млякото и крема сиренето към гъбите. Разбъркайте добре до гладкост и гответе още няколко минути.
Тези пълнени пилешки гърди ще напълнят всеки стомах
Ето още една проста и бърза рецепта за приготвяне на печено пиле, което се приготвя бързо и лесно.
За приготвянето на това вкусно ястие ще са ви необходими следните съставки:
- 1 пиле
- 8-10 малки картофа
- 2-3 моркова
- 2-3 глави лук
За соса:
- 1 чаша заквасена сметана
- 1 супена лъжица аджика (на вкус)
- чесън, сол, подправки за пилешко месо
Разрежете пилето по дължина по коремчето и го разгънете. Смесете съставките за соса. Натъркайте птицата с половината от получената смес и оставете. Обелете и нарежете зеленчуците. Изсипете останалия сос и разбъркайте. Поставете пилето върху тава за печене и го обградете със зеленчуци. Сложете във фурната на 220 градуса за 15 минути. След това намалете температурата на 200 и печете още 30-35 минути. При сервиране нарежете птицата на парчета. Поставете порциите месо в чиния като около него сложите зеленчуци.
Това ястие е идеално за семейна вечеря или обяд. То също така е добър вариант на леко и същевременно вкусно и питателно ястие, подходящо за консумация в топлите летни дни.
Тези две рецепти ще се харесат дори на най-претенциозните - те са лесни за приготвяне и едноврменно с това са изключително вкусни.
С тази марината пилешкото никога не става сухо