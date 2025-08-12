Пилешко по селски: Най-лесната и вкусна рецепта

Сочното и ароматно пилешко по селски е идеално ястие за семейна вечеря. Лесната за приготвяне рецепта съчетава натурални съставки и богат вкус, който ще докосне дори най-взискателните гастрономи.

Пиле по селски: Лесна рецепта

Общо време за готвене - 35 мин. 100 гр от ястието съдържа:

калории - 109

протеини - 11,6 гр

мазнини - 5,7 гр

въглехидрати - 2,9 гр

За да го приготвите, ще ви е необходимо:

пилешко филе - 500 гр

лук - 200 гр

гъби - 300 гр

мляко - 200 гр

крема сирене - 60 гр (Филаделфия)

растително масло - 15 гр

масло - 20 г

сол, черен пипер, червен пипер, сушен чесън - на вкус

Метод на приготвяне: Първо, трябва да нарежете филето и гъбите на кубчета, а лука на полукръгчета. Добавете сол, черен пипер, червен пипер, сушен чесън и олио към пилешкото филе.

Разбъркайте и запържете на среден огън за 4 минути от двете страни. След това разтопете маслото в тиган, запържете лука за 4-5 минути и го добавете към пилешкото месо. Сложете гъбите в тигана и запържете за 7-8 минути. Добавете пилешкото месо, лука, млякото и крема сиренето към гъбите. Разбъркайте добре до гладкост и гответе още няколко минути.

Ето още една проста и бърза рецепта за приготвяне на печено пиле, което се приготвя бързо и лесно.

За приготвянето на това вкусно ястие ще са ви необходими следните съставки:

1 пиле

8-10 малки картофа

2-3 моркова

2-3 глави лук

За соса:

1 чаша заквасена сметана

1 супена лъжица аджика (на вкус)

чесън, сол, подправки за пилешко месо

Разрежете пилето по дължина по коремчето и го разгънете. Смесете съставките за соса. Натъркайте птицата с половината от получената смес и оставете. Обелете и нарежете зеленчуците. Изсипете останалия сос и разбъркайте. Поставете пилето върху тава за печене и го обградете със зеленчуци. Сложете във фурната на 220 градуса за 15 минути. След това намалете температурата на 200 и печете още 30-35 минути. При сервиране нарежете птицата на парчета. Поставете порциите месо в чиния като около него сложите зеленчуци.

Това ястие е идеално за семейна вечеря или обяд. То също така е добър вариант на леко и същевременно вкусно и питателно ястие, подходящо за консумация в топлите летни дни.

Тези две рецепти ще се харесат дори на най-претенциозните - те са лесни за приготвяне и едноврменно с това са изключително вкусни.

