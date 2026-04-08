Вместо козунак: Уникални великденски кифлички, които ще изчезнат още топли

Великден е онзи специален момент от годината, когато домът се изпълва с аромат на прясно изпечени вкусотии и топлина. Освен традиционните козунаци, все повече хора обичат да добавят нещо домашно приготвено, което да направи празника още по-уютен.

Пухкавите кифлички със сладко са чудесен избор – лесни за приготвяне, изключително ароматни и подходящи както за закуска, така и за десерт. Те съчетават нежно тесто с вкусна плънка и са любими както на малки, така и на големи. Ето как да си ги приготвите у дома, за да зарадвате цялото семейство.

Необходими продукти:

1 кг пресято брашно

2 чаени чаши прясно мляко

1 непълна чаена чаша олио

10 супени лъжици захар

2 яйца

2 ванилии

1 чаена чаша счукани орехи

сладко по избор за плънката

Начин на приготвяне:

Започнете, като затоплите леко млякото – то трябва да е приятно топло, но не горещо. Към него добавете захарта, олиото и една супена лъжица брашно, след което сложете маята и разбъркайте добре. Оставете сместа на топло място за около час, за да се активира и увеличи обема си.

След като сместа втаса, прибавете останалото брашно, жълтъците от яйцата и ванилията. Замесете меко и еластично тесто. За да стане по-пухкаво, може да го „ударите“ в плота около 40–50 пъти – това помага за по-добрата структура.

Разделете готовото тесто на четири равни части. Всяка част разточете на кора с приблизителна дебелина около 5 мм. Нарежете всяка кора на 8 триъгълни парчета. Смесете счуканите орехи със сладкото и поставете малко количество от плънката в широката част на всяко парче.

Навийте кифличките от широкия към тесния край и ги подредете в предварително намазнена тава, като оставите разстояние между тях. Оставете ги да втасат повторно, докато увеличат обема си.

Намажете ги с разбитите белтъци и печете в предварително загрята умерена фурна (около 180°C) до златисто. След това поръсете с пудра захар.

Полезни съвети:

За по-богат вкус може да добавите малко лимонова кора към тестото.

Ако искате по-здравословен вариант, заменете част от бялото брашно с пълнозърнесто.

Орехите са богати на полезни мазнини и минерали, а яйцата осигуряват протеини и енергия.

За по-лека версия използвайте по-малко захар или домашно сладко без добавена захар.