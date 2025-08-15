Войната в Украйна:

Мистерията на древните: Actualno.com по следите на забравеното наследство у нас (ВИДЕО)

15 август 2025, 19:30 часа 392 прочитания 0 коментара

Преди хиляди години, по земите на днешните Балкани, живели народи, чиито корени търсим в светлината на времето. Траките - воини, занаятчии, поети и мистици, оставили след себе си култура, вплела в едно силата на природата и мистерията на вярата и религията. 

От бреговете на река Дунав, до върховете на Родопите - техните светилища и гробници пазят тайните за богове, ритуали и царе, чиито имена отекват в легендите. 

Тръгвайки по следите на тракийското наследство, стигаме до Археологическия резерват "Тракийски и античен град Кабиле", който съхранява истории, за които все още знаем малко. Кабиле възниква към края на II хил. пр.Хр. край голям култов център на възвишението "Зайчи връх". 

В древността стратегическото местоположение на Кабиле го превръща във важен политически, икономически и религиозен център на Одриското царство и Римската империя. "Това място е едно от най-древните селища в България, които са били създадени от траките и съхраняват тракийската култура. Кабиле е един от основните административни центрове на Одриската държава, заедно с Филипопол (днешен Пловдив - бел. ред.).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В древността държавите не са били като съвременните. Те са се изграждали въз основа на един основен фокус, а именно религиозната общност. Но щом има производство, земеделие, обработка на злато, металургия и йерархия, значи със сигурност има държава. А държавата се е формирала хиляди години, т.е. можем да изтеглим границата на съществуването на този град още по-назад във времето.", разказва пред Actualno.com д-р Елица Димова, от Института по философия и социология при БАН. 

Според д-р Димова в рамките на Одриската държава се се обединявали различни тракийски племена и родове, като например племето на бесите, чието наследство се отразява в артефакти, намерени по тези земи. Беси е наименование на тракийски царско-жречески род от племето на сатрите, пазители на прорицалището на Дионис. Някои изследвания загатват, че племето на бесите е едно от най-интересните и мистериозни тракийски племета. Херодот разказва, че то било пазител на оракула на Дионис - светилище, чиято слава се издигала редом с тази на Делфи. 

"Бесите неслучайно са били тези, които са съхранявали това знание и са пазели този култ. Той е много интересен древен култ и не е свързан само със знанието за производство на вино, тоест чисто прагматичната страна на този култ. Това е култът към безсмъртието и начинът по който човек да се подготви за това безсмъртие", сподели още д-р Димова. 

Целия разказ гледайте в краткия документален филм на Александра Йошева и Дамян Петров. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
светилище Студио Actualno Кабиле тракийско наследство
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес