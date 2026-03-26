ЧСУ “Наука за деца”: Пространство за талант и вдъхновение

Детството е онзи безценен период, който определя бъдещето - развиват се не само знания, но и увереност и смелост за мечти. В този етап всяко дете има нужда от среда, която го вдъхновява и подкрепя, докато открива силните си страни. Несъмнено в ЧСУ „Наука за деца“ атмосферата е именно такава - топла, мотивираща и изпълнена с възможности. Тук ученето се случва с лекота и интерес, а децата са насърчавани да мислят самостоятелно, да задават въпроси и да изразяват себе си. Екипът на училището присъства във всяка стъпка от този процес - с разбиране, подкрепа и грижа.

Но това, с което ЧСУ “Наука за деца” най-силно се откроява, са специалните инициативи, превърнали се в запазена марка. Пролетният турнир „Наука за деца“ например обединява учениците в едно вдъхновяващо събитие с различни предизвикателства. Участниците преминават през индивидуален теоретичен кръг, лабораторен етап с експерименти и наблюдения, както и отборна задача, изискваща комбинативност и представяне на решение. Тази година например екипното задание е да създадат своя авторска бордова игра в рамките на 40 минути и да я представят пред специалното жури. Атмосферата е спокойна и стимулираща, а фокусът остава върху това децата да тестват собствените си възможности, да кипят от идеи и да се забавляват в процеса. “Izzi Math Challenge” пък допълва тази динамика с авторски задачи на силния екип от преподаватели по математика по системата на Кембридж.

Животът в ЧСУ „Наука за деца“ продължава и извън класната стая, където децата откриват нови начини да бъдат активни. “Izzi Run for Fun” например е маратон, който събира ученици, учители и родители в едно общо преживяване, изпълнено с енергия, движение и екипен дух. Събитието включва различни категории, а накрая завършва с награждаване, което го превръща в пореден училищен празник.

Събитие, което също се превръща в традиция е драматизацията на произведенията “Под Игото” и “Немили-недраги”, включени в задължителната литература за 6 и 7 клас. Под ръководството на учителите по театър, музика, танци и български език, те преминават през пълна подготовка - от четения “на маса до генерални репетиции, за да се превърнат напълно в героите на епохата. По този начин децата изследват смисъла на произведенията и разбират и ценностите на Българското възраждане, докато развиват умения за изразяване и увереност пред публика.

(Снимка: Милена Парцунева)

Останахме очаровани и от изложбата “Izzi Science Show”, представяща впечатляващи научни и арт проекти, които децата подготвят през цялата година. Училището се гордее и със своите телевизия и вестник, даващи възможност на децата да създават съдържание, да интервюират учители и да разказват свои истории.

А като за финал, бихме добавили, че ЧСУ “Наука за деца” позволява на всяко дете да развива не само знания и умения, но и увереност да осъществява мечтите си.

