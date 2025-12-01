Естествено пенливите вина на Edoardo Miroglio – истинско вълшебство

Edoardo Miroglio е име, което отдавна е една неразделна част от богатия винен пейзаж на България. Когато избата отваря врати за пръв път през 2002 г., местните хълмове – изящните възвишения на Свети Илия – пазят вековна традиция и безброй тайни от тракийската история. А в комбинация с италианската страст и майсторство в лозарството, тук с всяка бутилка се твори истинско вълшебство.

Лозята на Edoardo Miroglio, разпръснати в над 142 хектара, 37,5 от които са биосертифицирани, се обработват с много труд, дисциплина и умения, наследени от пиемонтската школа. Сортовете са много – както световни класики като Каберне Совиньон, Мерло и Пино Ноар, така и българските бижута Мавруд, Рубин и Мелник. Всяко грозде минава през пълния цикъл на производство в рамките на избата: от началната преработка на гроздето чак до бутилирането на виното. Именно благодарение на това старание и усъвършенстване избата печели многобройни златни медали за вина с изключително качество, а годишният капацитет достига до впечатляващите милион литра.

Освен с тихите вина, в Edoardo Miroglio се гордеят със своите естествено пенливи вина (ЕПВ), произведени по класически метод. Това е технология, която изисква време и прецизност, но позволява на сортовете да покажат най-финия си характер. Всичко започва с едно вече ферментирало вино, което се разлива в бутилки, на които предстои втори живот. Добавят се дрожди, поставя се малка пластмасова кошничка, предназначена да събира утайката, и бутилката се затваря с работна капачка. След това настъпва тишината на отлежаването – минимум 36 месеца, а при някои от резервите стига и до 14 години.

Когато технологът прецени, че моментът е настъпил, следва деликатният процес “дегоржман”. При него гърлото се замразява, капачката се отстранява, а налягането изстрелва замръзналата утайка. След това виното се допълва от същата партида и се добавя експедиционен ликьор, който отговаря за завършеността на продукта. Така се раждат шедьоврите Brut, Brut Rosè, Brut Zero и Brut Blanc de Blanc – свежи, фини и с толкова забележителна история, че нямам търпение да ги опитаме. Точно затова над изба Edoardo Miroglio се издига бутиковият хотел Soli Invicto, създаден специално, за да приютява любителите на виното. Той разполага с 10 невероятни стаи, фантастична кухня, външна градина, басейн и разбира се, дегустационна зала, където да се насладим на най-добрите им реколти.

Нова Загора Еленово, 8943

088 417 1118

https://shop.emiroglio-wine.com/bg/