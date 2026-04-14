Мишлен опит и пролетни текстури: Шеф Никола Тодоров гостува в столичния ADOR

На 17 април кулинарният календар на София ще бъде белязан от ексклузивно събитие в ресторант ADOR - носител на титлата „Ресторант на годината“ за 2025 г. и част от единствения хотел у нас с престижното отличие Michelin Key. Локацията на площад „Народно събрание“ в хотел InterContinental Sofia ще бъде домакин на специална дегустационна вечер с участието на шеф Никола Тодоров, утвърдено име в българската гастрономия с над 20-годишен опит и практика в европейски ресторанти с две и три звезди Michelin като Les Hauts de Loire и Da Vittorio.

В момента шеф Тодоров ръководи кухнята на престижния Come Prima в Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, а гостуването му в столицата обещава висок стандарт и нов прочит на сезонните продукти. Специалното петстепенно меню за вечерта е изградено върху философията на чистите пролетни вкусове, в които класическата техника среща съвременната кулинарна естетика. Преживяването започва с амюз-буш от цвекло и перли от кисело мляко, последван от милфьой с крем от български трюфел – елегантна интерпретация на класическата лучена супа.

В центъра на концепцията е прецизното отношение към локалния продукт, демонстрирано чрез сьомгова пъстърва от Луковит, приготвена в различни текстури, и бавно готвен агнешки врат в точени кори с пролетни смръчкули и пюре от грах. Финалът на дегустацията е посветен на авторски десерт с маракуя, шоколад и лешник.

Всяко от ястията е придружено от конкретен винен акомпанимент, селектиран от BNK Wines, за да допълни цялостното вкусово преживяване. Колекцията включва утвърдени международни етикети като провансалското розе Whispering Angel, италианското просеко Andreola от ръчно брани лозя и южноиталианското Adora, произведено от 30-годишни насаждения. Презентацията на вината в залата ще бъде водена от експерта Спас Бозовайски.

Освен кулинарната прецизност, вечерта ще бъде допълнена от музикална програма на живо. За атмосферата ще се погрижат виртуозният цигулар на примата Лили Иванова - Орлин Цветанов, както и саксофонистът Дани SAX с меки джаз импровизации.

Подобни събития в София очертават ясна посока, в която интересът на публиката се измества от стандартното ресторантско посещение към по-специални, еднократни формати с авторско меню и ясно изградена концепция. Локацията в InterContinental Sofia, отличен от Michelin Guide Hotel Selection 2025, затвърждава адреса като водеща точка за висок клас градска гастрономия у нас.