"Ресторант на годината" EDEN посреща гръцки шеф с Мишлен опит

В момент, в който в България разговорът за звездите на гида „Мишлен“ е по-активен от всякога и София се разглежда като възможна бъдеща дестинация за първи ресторант със звезда, в Пловдив се случва вечеря, която поставя града на съвсем конкретно гастрономическо ниво.

На 22 април пловдивският ресторант EDEN, отличен с приза „Ресторант на годината“ за 2026 г., посреща гръцкия шеф Джордж Калайтсидис за ексклузивна вечеря под името „Вкусът от Крит“, лимитирано кулинарно събитие, което събира опита на готвачи от ресторанти със звезда „Мишлен“, съвременен прочит на критската кухня и усещане за рядко гастрономическо преживяване. Вечерята е част от двупосочен кулинарен обмен между EDEN и Coutellerie в Крит, в който главни готвачи с опит в кухни със звезда „Мишлен“ сменят контекста на своята работа и обменят професионален опит, за да повишат нивото и да предложат на публиката в двете държави нещо действително рядко.

Калайтсидис идва в Пловдив с професионален път, който минава през Hambleton Hall и Alchemilla - ресторанти с по една звезда „Мишлен“, както и през Alain Ducasse в Париж, носител на три звезди „Мишлен“. Това не е просто детайл от биографията му, а контекст, който променя тежестта на менюто, което е разработил. Когато готвач с подобен профил идва за еднократна вечеря в България, това вече не е просто гостуване, а знак за среда, която привлича внимание отвъд локалната сцена. Самият той описва себе си като спокоен човек и готвач, който води чрез отношение и знание, а кухнята си като среща между свежи продукти, традиционни вкусове и fine dining усещане. Coutellerie, където работи, е част от малък бутиков хотел в старото венецианско пристанище на Ханя, а това личи и в начина, по който говори за храната: не като ефект, а като култура, памет и уважение към детайла.

Менюто, което ще представи в EDEN, не се опитва да бъде туристически „вкус на Гърция“. То е много по-конкретно, като разказ за Крит през ястия, които носят морския профил на острова, венецианските му пластове и личните спомени на готвача. Началото идва с kakavia, традиционна рибена супа със земен характер, след нея се появяват скаридени равиоли с препратка към венецианското влияние, бакалярос - риба, която в Крит има почти ритуално неделно присъствие, ястие с патица, свързано с негов личен спомен, и десерт, който затваря менюто с по-мек, модерен обрат.

По-интересното е, че Калайтсидис не говори за тази вечеря като за стандартен формат на професионално гостуване, а като за реален обмен. За него стойността е да опознае българската кухня, да се срещне с различна кулинарна култура и да пренесе част от това усещане обратно в Крит. Именно тук идва и българската страна на проекта в лицето на шеф Валентин Димитров и екипът на EDEN, също с опит в кухни със звезди „Мишлен“, които посрещат гръцкия си колега в Пловдив, а след това ще продължат обмена с българско меню в Coutellerie. И макар този път Димитров да не е основният акцент, присъствието му в проекта е важно: то показва, че EDEN не е просто сцена, а равностоен участник в разговор на високо професионално ниво.

Точно затова „Вкусът от Крит“ има стойност отвъд самата вечер. В град, който все по-ясно оформя собствена публика за висок клас кулинария, подобно събитие задава друга летва. Не само защото идва готвач с опит в ресторанти със звезда „Мишлен“, а защото ресторантът, който го кани, има амбицията и капацитета да бъде част от този разговор. Вечерята е лимитирана, но по-важното е, че идва в момент, в който гидът „Мишлен“ започва да гледа към България по-внимателно, а в този контекст Пловдив все по-уверено се заявява като град, който има своето място в разговора за високата гастрономия.