Новият сезон в Народния театър: С поглед към поколението, израснало онлайн

"Съвременен концерт за края на света" – така режисьорът Надя Панчева определя "Свръхпредел", с който Народният театър "Иван Вазов" открива новия сезон. Спектакълът по пиесата на британската драматуржка Били Колинс поставя на сцената тревогите, езика и ритъма на поколението, израснало онлайн. Премиерата ще бъде на 24 и 25 септември на Сцена "Апостол Карамитев".

"Никога не сме били по-свързани и сякаш никога не ни е било по-трудно да бъдем близки", казва режисьорът Надя Панчева. Именно в това противоречие се движи "Свръхпредел" – история за трима души, които се опитват да намерят мястото си в свят на непрекъснато онлайн присъствие, свръхконсумация, натиск за успех и все по-трудно изграждане на истински човешки връзки.

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Алис е на 15 и за първи път усеща, че носи отговорност за света около себе си. Чарли е на 25, завършила е психология, но няма работа и се лута между очакването да бъде успешна и усещането, че не принадлежи никъде. Бен е на 35, работи в маркетинга и постепенно замества емоционалната близост с купуването на още и още вещи. Трите истории започват отделно, но постепенно се сливат в общ разказ за самотата, тревожността и опита да останеш човек в свят, който непрекъснато изисква да бъдеш видим, успешен и "продаваем".

Фотограф: Петко Мавродиев

Постановката е моноспектакъл на Мартина Пенева, която се превъплъщава и в тримата персонажи. На сцената заедно с нея е композиторът Александър Даниел с музика на живо. Режисьорът Надя Панчева определя формата като среща между актьорска игра, музика, видео, движение и мултимедийни образи.

Премиерата на "Свръхпредел" поставя началото на новия сезон и продължава една от важните линии в програмата на Народния театър – отварянето към съвременна драматургия, нови сценични форми и различни поколения зрители.

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Една от основните амбиции на спектакъла е да достигне и до хора, които все още не разпознават театъра като свое място. "Искам да приканя младите хора, които казват, че им е скучно да ходят на театър, както и учениците, които често са водени насила и остават с усещането, че театърът е остаряло изкуство, да видят, че има сценични форми, които могат да ги изненадат и да говорят на техния език", споделя Надя Панчева.

Спектакълът е шестият проект, реализиран по Програма "Апостол Карамитев", създадена през 2023 г. с цел да дава пространство на нови автори, режисьори, идеи и интердисциплинарни театрални практики. Преводът на текста е на Радослав Петкашев, сценографията, костюмите и видеото са на Илина Грозева, хореографията – на Емилия Тончева.

Премиерните представления са на 24 и 25 септември 2026 г. на Сцена "Апостол Карамитев". Билети можете да намерите онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/svrkhpredel, както и на касите на Народния театър.