Спорт:

Асен Наков на 50: три десетилетия танц и хореография с Балет "Арабеск"

18 септември 2026, 16:00 часа 1192 прочитания 0 коментара
Снимка: Балет Арабеск
Асен Наков на 50: три десетилетия танц и хореография с Балет "Арабеск"

Три десетилетия, свързани с Балет "Арабеск", десетки роли, собствен хореографски почерк и спектакли, отличени с престижни награди. През 2026 г. премиер-солистът и хореограф Асен Наков навършва 50 години, а "Арабеск" отбелязва неговия юбилей с един от най-успешните му авторски спектакли – "Тайната Данте".

На 2 октомври от 19:00 ч. на сцената на Музикален театър "Стефан Македонски" публиката ще види спектакъла, вдъхновен от "Божествена комедия" на Данте Алигиери и реализиран от впечатляващ творчески екип: Асен Наков – хореография, Майя Праматарова – драматургия, Румен Бояджиев-син – музика, Катрин Красимирова / Electric Me – сценография и мултимедия, Адрияна Найденова – костюми.

Творческият път на Асен Наков е неразривно свързан с Балет "Арабеск". Като премиер-солист той изгражда ярки сценични образи в знакови заглавия от репертоара на трупата. Сред тях са "Болеро", "Колекция Кармен", "Нестинарка", "Ромео и Жулиета", "В сянката на твоите криле", "АЕОН", "Измъчвани мелодии", "Корен дълбоко в небето", "Банята – личното пространство", "Дневникът на Дракула", "Qui dit кой?", "Лешникотрошачката", "Дон Кихот" и много други.

С годините към сценичния опит се прибавя и работата му като хореограф. За Балет "Арабеск" Асен Наков създава "Необходима поносимост", "Паралелна реалност", "Малки правила", "Res Nullius 2", "The Bingo Project", "Моето второ аз", "Огледало на времето" и "Тайната Данте" – спектакли, чрез които развива своя авторски почерк в съвременния танц.

Наков е носител на "Кристална лира", както и на наградите на журито и публиката от конкурса за съвременна хореография "Маргарита Арнаудова". Последният му голям успех като хореограф е свързан именно с "Тайната Данте" – спектакълът е носител на "Кристална лира" 2025 за хореографията на Асен Наков и на отличия от Танцови награди "Импулс" 2025.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

С представянето на "Тайната Данте" Балет "Арабеск" отбелязва 50-годишнината на Асен Наков и неговия дългогодишен творчески път в трупата – път, започнал на сцената като танцов артист и продължил в създаването на собствена хореография.

Билети ще откриете онлайн на EpayGO.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
балет Арабеск Тайната на Данте
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес