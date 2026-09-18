Асен Наков на 50: три десетилетия танц и хореография с Балет "Арабеск"

Три десетилетия, свързани с Балет "Арабеск", десетки роли, собствен хореографски почерк и спектакли, отличени с престижни награди. През 2026 г. премиер-солистът и хореограф Асен Наков навършва 50 години, а "Арабеск" отбелязва неговия юбилей с един от най-успешните му авторски спектакли – "Тайната Данте".

На 2 октомври от 19:00 ч. на сцената на Музикален театър "Стефан Македонски" публиката ще види спектакъла, вдъхновен от "Божествена комедия" на Данте Алигиери и реализиран от впечатляващ творчески екип: Асен Наков – хореография, Майя Праматарова – драматургия, Румен Бояджиев-син – музика, Катрин Красимирова / Electric Me – сценография и мултимедия, Адрияна Найденова – костюми.

Творческият път на Асен Наков е неразривно свързан с Балет "Арабеск". Като премиер-солист той изгражда ярки сценични образи в знакови заглавия от репертоара на трупата. Сред тях са "Болеро", "Колекция Кармен", "Нестинарка", "Ромео и Жулиета", "В сянката на твоите криле", "АЕОН", "Измъчвани мелодии", "Корен дълбоко в небето", "Банята – личното пространство", "Дневникът на Дракула", "Qui dit кой?", "Лешникотрошачката", "Дон Кихот" и много други.

С годините към сценичния опит се прибавя и работата му като хореограф. За Балет "Арабеск" Асен Наков създава "Необходима поносимост", "Паралелна реалност", "Малки правила", "Res Nullius 2", "The Bingo Project", "Моето второ аз", "Огледало на времето" и "Тайната Данте" – спектакли, чрез които развива своя авторски почерк в съвременния танц.

Наков е носител на "Кристална лира", както и на наградите на журито и публиката от конкурса за съвременна хореография "Маргарита Арнаудова". Последният му голям успех като хореограф е свързан именно с "Тайната Данте" – спектакълът е носител на "Кристална лира" 2025 за хореографията на Асен Наков и на отличия от Танцови награди "Импулс" 2025.

С представянето на "Тайната Данте" Балет "Арабеск" отбелязва 50-годишнината на Асен Наков и неговия дългогодишен творчески път в трупата – път, започнал на сцената като танцов артист и продължил в създаването на собствена хореография.

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