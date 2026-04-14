"Примката на Барнард": Второ чуждестранно гостуване за сезона на сцената на "Сфумато"

Базираната в Марсилия компания DispensaBarzotti се завръща в София за трети път. Тя ще гостува с представлението „Примката на Барнард“ (“The Barnard Loop”) само на 13 и 14 май на Основната сцена на Театрална работилница "Сфумато".

След гостуването си със спектакъла „Виктор“ и творческата резиденция по настоящата си постановка, дуото на Алесандра Вентрела и Роко Манфреди идва отново в Театрална работилница „Сфумато“ – този път с „Примката на Барнард“.

Заглавието препраща към огромната мъглявина в съзвездието Орион, красив космически пръстен от светлина, видим само с космически телескоп.

Още: Връчиха театралните награди "Златен кукерикон", ето ги победителите (ВИДЕО)

По същия начин и спектакълът ни приканва да погледнем отвъд очевидното.

Това е безсловесен спектакъл, съчетаващ театър, клоунада и “magie nouvelle”, съвременно направление в магическото изкуство, което не разчита на класическите илюзионистични трикове, а превръща магията в поетичен театрален език.

На сцената един мъж в пижама се бори с безсънна нощ. Това, което започва като позната битка с възглавницата, бързо прераства в нещо непредвидимо - предмети оживяват, пространството се изкривява и странни същества нахлуват в стаята. Границата между реалност и сън се размива напълно. Спектакълът е изграден като система от китайски кутии и всеки нов сън съдържа следващия, а илюзията се наслоява върху илюзия в привидно безкраен процес.

Резултатът е едновременно смешен, тайнствен и трогателен. Магическите ефекти са в служба на разказа и на емоцията. Публиката се смее, учудва се и се потапя в свят, в който въображението няма граници. Точно като в сън всичко изглежда напълно логично, въпреки че е абсолютно невъзможно.

Още: Връчиха театралните награди "Златен кукерикон", ето ги победителите (ВИДЕО)

Спектакълът е без думи, което го прави универсално разбираем. Няма езикова бариера. Това го прави особено подходящ както за международна публика, така и за деца и ученици от всички възрасти, защото комбинацията от визуална магия, физическа комедия и клоунада говори на език, който не се нуждае от превод.

DispensaBarzotti е създадена от италианците Алесандра Вентрела (режисьор и осветител) и Роко Манфреди (актьор, автор и сценограф). Базирани в Марсилия от 2019 г., те работят в пресечната точка между физически театър, куклен театър, цирк и илюзионизъм. Техният подход е уникален, защото те не разчитат толкова на зрелищност, колкото на поезия, магията при тях е инструмент за разказване на дълбоко човешки истории.

Компанията е подкрепяна от община Марсилия и е преминала през над десет творчески резиденции във Франция и Италия, от Archaos (Национален цирков полюс, Марсилия) и Le CIAM (Екс-ан-Прованс) до Carrozzerie | n.o.t (Рим). Сред партньорите на продукцията е и Teatro Necessario Circo, Национален център за съвременен цирк в Парма. Театрална работилница „Сфумато" също е сред институциите, подкрепили създаването на спектакъла.

Още: Театър за всички - как хората с увреждания се наслаждават на изкуството? (ВИДЕО)

Дуото води и работилници по театър и илюзионизъм за деца и възрастни, професионалисти и любители, във Франция и Италия.

Снимки: Театрална работилница "Сфумато"

Спектакълът е победител в конкурса “Odiolestate 2018” (Рим), носител на специална награда на “Tendenza Clown 2019” (Милано), финалист на “In Box 2024” и е в селекцията “Italia dei Visionari 2024” на фестивала Kilowatt. Компанията е носител на наградите „Scenario", „In-Box blu“, “Processus Cirque” и “Direction U30” на Teatro Sociale в Гуалтиери. DispensaBarzotti е участник в програмата UNTERNEHMEN dans la culture 2021, подкрепена от Министерството на културата на Франция.

Режисура - Алесандра Вентрела. Текст - Алесандра Вентрела, Роко Манфреди.

На сцената са Якопо Мария Бианкини и Роко Манфреди.

Звуков дизайн - Дарио Андреоли.

Сценография - Паоло Романини, Роко Манфреди.

Светлинен дизайн - Алесандра Вентрела.