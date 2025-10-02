"Rock Sensation - Договорът" за първи път в България: Мюзикълът, покорил Европа

"Rock Sensation – Договорът" e български рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа. Разпродадени зали в Ротердам, Амстердам, Гент, Антверпен и Лиеж. След признанието на меломаните по света, сега идва в България, продуцирано от Националния музикален театър с ексклузивен показ в зала 1 на НДК, на 25.01.2026 година. В спектакълът участват солисти, вокална група, балет и оркестър на Националния музикален театър, благодарение на което продукцията ще се разгърне и представи в пълния си блясък под диригенстката палка на Димитър Косев.

Всичко това е в акомпанимент на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Денис Бояджиев, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров.

Визуалният и сценичен език на спектакъла е резултат от работата на екип от артисти, сред които художникът Елена Шопова, монтажистът и графичен консултант на впетатляващите визуализации и документални откъси Ники Стоянов, главният балетмайстор на Музикалния театър Татяна Янева, балерината Мария Николова, както и художникът Марин Вародилов - Мичо - създател на ключови поп-арт елементи в сценографията. Светлинният дизайн е разработен от Богдан Шешиджиев.

Още за "Rock Sensation - Договорът"

Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес и разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант.

Рок мюзикълът е създаден по оригиналната идея на сценариста и режисьор Николай Йорданов и продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов. Музикалната селекция е на радиоводещия Краси Москов, който е и консултант на сценария.

"Rock Sensation - Договорът" съчетава исторически достоверни сведения и факти, свързани с музиката, изпълнителите, групите, теченията и стиловете, историята на човечеството в елегантен и интригуващ разказ, който си служи с всички познати арт форми, без ограничения. История, вдъхновена от една от най-старите легенди, според която някога, на един прашен кръстопът, беден музикант сключва сделка със самия Дявол и в замяна на душата си получава гениалните си умения с китарата. Талант, с който покорява света", споделя режисьорът Николай Йорданов.

"Гледах спектакъла в Амстердам и останах без думи. Смело мога да заявя, че "Rock Sensation – Договорът" не е просто Шоу, а събитие. Подобен спектакъл не е поставян в България. Зрителят ще преживее едно зашеметяващо пътешествие, комбинация между класическите форми и суровата енергия на рок музиката, пътувайки във времето на крилете на емблематични песни, изпълнени от легендарни изпълнители и пресъздадени на сцената чрез впечатляваща костюмография и авторски визуализации", допълва Еделина Кънева, директор на Музикалния театър.

Rock Sensation – Договорът - 25.01.2026, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на EVENTIM. Продуцент: Национален музикален театър "Стефан Македонски".