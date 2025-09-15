ТР "Сфумато" открива сезона с нова версия на Маргарита Младенова по "Идиот" на Достоевски

Първата премиера за сезона на ТР "Сфумато" ще бъде новата версия на Маргарита Младенова по "Идиот" на Достоевски - "Лицето на ближния", съобщават от театъра. Едно очаквано и силно завръщане на спектакъл по легендарния и гениален роман. На сцена оживяват едни от най-силните идеи и образи на Достоевски, в които чистотата и добротата се сблъскват с циничния свят и често губят. Зрителят не само следи драматичната история, но вижда екзистенциалните въпроси за любовта, вината и смисъла на живота. Театърът превръща този роман в живот на сцената, в който можем да видим собствените си сили, слабости и надежди.

Фотограф: Кети Райкова

Сценична версия и постановка: Маргарита Младенова, сценографията е по идея на Борис Далчев и Михаела Добрева, музиката е на Асен Аврамов, фотограф - Кети Райкова. Участват (по азбучен ред): Албена Георгиева, Александър Тонев, Деян Жеков, Мартин Проданов, Паола Маравиля, Павлина Илова.

"Да обичаш цялото човечество е лесно, трудно е да обичаш грозното лице на ближния.", Ф. М. Достоевски

Проклетият въпрос защо всичките идеи се провалят в човешкото действие няма давност. Той гнети съзнанието до днес и поражда много опити да се открие отговорът, някои направо уродливи. Не е за вярване, че в ХХI век известни фигури настояват да се върне публичното смъртно наказание. Да се върне гилотината.

Максимата "обичай ближния като себе си" е най-красивият възможен отговор. Но и най-непосилният. Неслучайно я няма сред старозаветните десет божи заповеди – не можеш да обичаш по заповед. Тя не е и новозаветна проповед.

"Обичай другия" е Христовият вик за спасение, изстрадан от самия него; прозрението му за любовта като единствено възможното контрадействие срещу злото, пропадането, унищожението. Духът да се изправи срещу беса – единствено възможният заговор в името на доброто.

Уви, Донкихотовските усилия на княз Мишкин да спаси пропадналия ближен не със съвети и поучения, а като поеме неговото страдание с надежда през потъмнелия му лик да просветне първообраза – се провалят. За княза съществува Ти, а за отсрещния – единствено Аз.

Но силата на неговия самоубийствен жест ("какво правите със себе си, княже?") е в това поне за миг, поне докато са заедно – да се събуди у ближния памет за светлината, да го просветли.

След седемгодишен живот на нашата първа театрална версия по "Идиот", създадена с много любов и поддържана горещо от зрителите на ТР "Сфумато" – предстои "Лицето на ближния" като продължение. Един по-събран, по-аскетичен опит, вгледан тревожно в горчивите истини за човека и през героите на Фьодор Михайлович – в самите нас.

Опит, който съзнателно загърбва суетата и врявата, празните масови забавления, самоцелната игра на формите – и прекрачва в зоната на чисти съдържания, на живота като духовно изпитание; завръща театъра към същинското му предназначение. И то с един изключително спят тим от талантливи актьори, посветени на тази висока и трудна материя.

Маргарита Младенова