A1 стартира предварителните поръчки на Apple AirPods Max 2

A1 даде старт на предварителните поръчки на новите Apple AirPods Max 2 – премиум безжични слушалки, които надграждат емблематичния over-ear дизайн с още по-високо качество на звука, интелигентни функции и усъвършенствано шумопотискане. До 31 март потребителите могат да ги заявят онлайн на a1.bg в брой или на лизинг с планове Unlimited.

AirPods Max 2 са оборудвани с чип H2, който стои в основата на значителните подобрения в аудио изживяването. Благодарение на него и на новите алгоритми за обработка на звука, активното шумопотискане (ANC) е до 1.5 пъти по-ефективно и позволява на потребителите да се потопят изцяло в музиката, подкастите или разговорите си – дори в динамична градска среда или по време на пътуване.

Моделът предлага още по-чист, детайлен и балансиран звук с подобрено high-fidelity аудио, което разкрива всяка нота с впечатляваща прецизност. Персонализираното пространствено аудио с динамично проследяване на движението на главата, заедно с усъвършенствания Spatial Audio, създават реалистично и обгръщащо звуково изживяване – независимо дали гледате филм, играете или слушате любимия си албум.

Сред ключовите нововъведения са и интелигентните функции, които адаптират звука спрямо средата и начина на употреба. Adaptive Audio автоматично регулира нивата на шумопотискане и пропускане на околните звуци, докато Transparency mode осигурява по-естествено възприемане на заобикалящата среда. Благодарение на вградените AI възможности, слушалките предлагат още по-интуитивно и персонализирано изживяване – от Conversation Awareness, която автоматично намалява звука при разговор с човек до вас, до Live Translation, улесняваща комуникацията на различни езици в реално време.

Новият модел осигурява до 20 часа време за слушане с включен ANC, което го прави надежден избор както за дълги пътувания, така и за интензивно ежедневие. Комбинацията от висока производителност, интелигентни функции и емблематичен дизайн превръща AirPods Max 2 в предпочитан избор за потребители, които търсят безкомпромисно аудио качество и комфорт. Слушалките се предлагат в пет цвята – Midnight, Starlight, Blue, Orange, Purple, и могат да бъдат поръчани предварително от А1 за 579,98 евро/1134,34 лева в брой или 28,50 евро/55,74 лева на лизинг за 24 месеца с план Unlimited онлайн на сайта на телекома до 31 март.