Каква е тайната диета на Симона Ръждавичка?

Когато човек прекарва голяма част от времето си в залата, лесно е да предположим, че менюто му е изчислено до последната калория.

При Симона Ръждавичка, треньорката по спортна аеробика и една от най-запомнящите се участнички в риалити формата „Игри на волята“ обаче подходът е различен.

„Не спазвам диета, но имам добре изградени хранителни навици. Знам какво и колко да хапвам, Ключът е в разнообразието“, казва тя.

За нея правилното хранене не е въпрос на крайности, а на баланс, навик и умение да разпознаваш от какво имаш нужда.

Идеалният ден на Симона включва закуска, обяд и вечеря. Реалният понякога изглежда по друг начин, но никога на пропуска закуската, която най-често се изразява в засищащ сандвич или протеинов крем.

При обяда и вечерята е по-склонна на импровизации.

„Не винаги имам план, но слушам тялото си много внимателно”, разкрива ни тя. Това означава, че изборът понякога трябва да се случи в движение.

Когато „нямам време“ не означава „няма какво да ям“.

„В Бързите витрини на Кауфланд намирам голямо разнообразие. Ястия с месо и въглехидрати, паста, сандвичи, дори суши, има и любимите ми салати. Буквално всичко, което обичам“, казва Симона.

Ръждавичка признава, че участието й в риали формата „Игри на волята“ е изиграло важна промяна в отношението й към храната.

„Каквото и да купувам, внимавам да не изхвърлям храна. Не обичам разхищението и гледам да не приготвям излишни големи количества. Точно затова много харесвам дозираните количества от порциите месо и риба и от витрината в Кауфланд”, обяснява още тя.

А на въпроса “Каква е тайната в диетата й”, тя е категорична - “Осъзнатият избор! Хапвам разнообразно и балансирано. И най-вече - хапвам с удоволствие. Може би това е тайната - отношението към храната е най-важно”.