Билети до Бали за 20 000 евро! Шокиращи разкрития за разходите на Стефка Костадинова в БОК

Скандалите около Българския олимпийски комитет (БОК) продължават! Откакто Весела Лечева наследи Стефка Костадинова на президентския пост, проблемите в олимпийската ни централа от миналото постоянно заливат легендата на българската спортна стрелба. Припомняме, че Лечева не можа да встъпи в длъжност около половин година, след като спечели изборите, тъй като Костадинова не пускаше властта. След като най-накрая това се случи, стана ясно, че БОК има дългове на стойност близо половин милион евро от старото ръководство.

Разкриха нови абсурдни разходи на старото ръководство на БОК

Сега от екипа на Лечева разкриха нови данни за разходи, направени от старото ръководство. Генералният секретар Данаил Димов заяви, че Стефка Костадинова е получавала заплата, докато служителите не са. Той разказа и за скъпо пътуване до остров Бали и разходи в ресторант у нас пред БГНЕС. Димов не изпадна в подробности, но даде един от "фрапиращите" примери за това къде са отивали парите на олимпийската централа.

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"Само един пример ще ви дам - става дума за едно пътуване до Бали на г-жа Стефка Костадинова и г-н Белчо Горанов, при което билетите им струват 20 000 лева. От самото начало твърдях, че г-жа Стефка Костадинова няма право на заплата. По Хартата на МОК всички изборни длъжности в системата на олимпийското движение нямат право да получават трудови възнаграждения. Могат да получават командировъчни, разходите за хотели да им бъдат компенсирани, но не и заплати. Тя е получавала заплата през целия период. Не искам да влизам в детайли за размерите - не са малки сумите, но говорим за нещо, което изначално е незаконно", каза Димов.

Фрапираща информация

Димов обяви, че новото ръководство все пак е успяло да погаси съществена част от натрупаните задължения. Става въпрос за около 180 хиляди евро. След това той продължи: "Най-фрапиращото за мен беше дългът по една корпоративна кредитна карта на Олимпийския комитет, с която е разполагала г-жа Стефка Костадинова. Там заварихме дълг от 85 000 евро. Суми са били изразходвани по картата от 2022 г. насам", каза още Димов. "Аз не мога да си представя, че плащане в един любим ресторант на Стефка Костадинова е било свързано с работата на Олимпийския комитет. Когато ходя на ресторант, плащам с личната си карта, а не с корпоративната. Става дума за много голяма сума и това показва, на първо място, безотговорност, а на второ - липса на елементарна финансова култура."

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