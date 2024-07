Европейската комисия обвини X на Илон Мъск, че нарушава дигиталното право на ЕС

Европейската комисия обяви, че социалната мрежа X на Илон Мъск се е превърнала в онлайн пространство за дезинформация и нелегално съдържание. На заседанието си в петък, 12 юли, Мъск официално бе обвинен, че чрез X не спазва законите за социалните мрежи в ЕС. Платформата я грози солидна глоба в първото дело по DSA (Digital Services Act) - закон, чиято функция е да следи за токсично и нелегално онлайн съдържание или дигитални алгоритми.

For the first time, we are issuing preliminary findings under the Digital Services Act.



In our view, X does not comply in areas linked to:



▪️ Dark patterns

▪️ Advertising transparency

▪️ Data access for researchers



We will ensure that all platforms comply with EU legislation.