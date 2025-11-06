Кариесът остане в миналото – учени откриха начин да възстановят зъбите ви

Кариесът скоро може да е в историята. Учени създадоха гел, който може да възстанови зъбния емайл. Британски изследователи са разработили гел, който действа като скеле – защитава, укрепва и буквално "възстановява" емайла. Учените наричат изобретението "Светият Граал на стоматологията". Ако всичко върви по план, ще бъде достатъчно просто да нанесете гела върху увредените зъби, за да ги възстановите без болка или скъпи посещения при зъболекар.

Ранните тестове вече са доказали неговата ефективност.

Нови възможности за лечение

Според Световната здравна организация около 3,7 милиарда души страдат от орални заболявания, като разграждането на емайла е основен фактор. Проблемите, които могат да възникнат в резултат на разпадане на емайла, включват инфекции, повишена чувствителност и загуба на зъби, които могат да бъдат свързани с по-сериозни състояния като диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Въпреки че настоящите лечения, емайлът не се регенерира естествено.

Проф. Алваро Мата, който ръководи изследването, заяви, че новото вещество "може да се прилага лесно и бързо". "Много сме развълнувани, защото технологията е проектирана с мисъл за лекаря и пациента", каза той.

"Надяваме да имаме първия продукт на пазара следващата година. Тази иновация скоро би могла да помага на пациенти по целия свят", допълни той.