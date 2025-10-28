Мъск пусна онлайн енциклопедия, конкурент на "Уикипедия". Може ли да ѝ се вярва?

Милиардерът Илон Мъск стартира онлайн енциклопедия, наречена Grokipedia (grokipedia.com), за която твърди, че е задвижвана от изкуствен интелект и е проектирана да бъде по-близо до неговите консервативни политически възгледи, отколкото водещата алтернатива – "Уикипедия", съобщи ДПА.

Мъск обяви миналия месец, че работи върху конкурент на "Уикипедия" след предложение от технологичния инвеститор Дейвид Сакс, негов приятел. Милиардерът описа проекта в политически термини, атакувайки "Уикипедия" като „лява по убеждения“ и критикувайки я за цитирането на новинарски издания като The New York Times и NPR като източници в много от статиите си.

Повече за Grokipedia

Още: Тръмп ласкае Мъск: Харесвам го и винаги ще го харесвам

Мъск посочи чрез платформата X, че генерирана от изкуствен интелект енциклопедия би била „супер важна за цивилизацията“ и необходима стъпка към „разбирането на Вселената“. Подходът при Grokipedia се различава от този на "Уикипедия" поне в едно основно отношение: няма ясно посочени автори. Докато доброволци пишат и редактират "Уикипедия", често анонимно, Grokipedia твърди, че статиите ѝ са „проверени за факти“ от Grok - чатбота с изкуствен интелект от стартъпа на Мъск xAI. Чатботът обаче предизвика спорове през последните месеци заради антисемитски забележки, които xAI отдаде на грешка в програмирането, припомнят от ДПА.

Мъск заяви, че иска неговата онлайн енциклопедия да спре да използва страници от "Уикипедия" като източници до края на годината.

Разликите между Grokipedia и "Уикипедия"

Още: Човек с нисък IQ: Мъск и шефът на НАСА с остри реплики кой да ръководи космическата агенция

Например, в публикацията на Grokipedia за президента на САЩ Доналд Тръмп не се споменава това, че президентът прие луксозна яхта от Катар, нито за промотирането на криптовалута. В статията в Grokipedia за Мъск не се споменава жестът му с ръка на митинг през януари, който много историци и политици възприемат като нацистки поздрав, докато в публикацията на "Уикипедия" за него има няколко параграфа по темата.

Поради тази причина потребителите трябва да имат едно наум, когато използват енциклопедията на Мъск, която за момента е само на английски език.