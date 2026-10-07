От помощник до нов начин на работа: как Yettel подготвя екипите си за AI

Доскоро генеративният AI в бизнеса беше предимно помощник за отделни задачи – от търсене и обобщаване на информация до анализ на данни. Сега на преден план излизат AI агентите – системи, които могат да планират и изпълняват действия за постигането на конкретна бизнес цел. Това позволява на организациите да преосмислят цели процеси, а не просто да ускоряват отделни дейности. С промяната нараства и отговорността на екипите – да преценят къде AI носи реална стойност, как да бъде вграден в работата им и кога решаващата дума остава при човека.

Именно за тази роля Yettel подготвя служителите си чрез цялостна програма за развитие на AI уменията. По думите на Евелина Цонева, директор „Организационно развитие и управление на таланта“ в телекома, първата стъпка е хората да познават възможностите, ограниченията и рисковете на технологията. Следващата е да приложат наученото в реални бизнес казуси.

„AI трансформацията не може да бъде движена само от технологичните екипи. Хората в различните бизнес функции познават най-добре своята работа, затова трябва да имат знанията и инструментите сами да определят къде и как изкуственият интелект може да я подобри“, коментира тя.

AI помага, човекът преценява

Програмата започва през 2025 г. със серия онлайн обучения, през които преминават над 90% от служителите. Темите обхващат основите на изкуствения интелект, възможностите и ограниченията на генеративните модели, защитата на данните, ефективното формулиране на инструкции, критичната оценка на генерираното съдържание и управлението на риска.

По думите на Евелина целта е хората да могат да разпознават задачите, за които AI е подходящ, и да оценяват надеждността на резултата. Независимо от използвания инструмент, отговорността за крайното решение остава у служителя. Обученията са надградени и с видео поредица, която допълва темите с конкретни техники и примери от ежедневната бизнес практика.

За да превърне работата с AI в част от професионалните изисквания, Yettel внедрява специализирана матрица, която дефинира необходимите дигитални компетенции за всяка отделна роля в компанията. Нивото на владеене на технологията вече е обвързано и с годишното представяне, като дългосрочната стратегическа цел е 75% от екипите в централния офис да достигнат ниво на пълна професионална самостоятелност с AI. Това означава не просто да познават инструментите, а да умеят критично да оценяват резултатите и да използват технологията за автоматизиране на рутинни дейности и процеси.

От идея до работещо решение

Практическата проверка идва през 2026 г. с AI Innovation Challenge – вътрешен хакатон, в който над 100 служители от различни екипи разработват идеи за оптимизиране на работни процеси с AI. Всеки екип избира конкретна задача от своята дейност, анализира как технологията може да подобри изпълнението ѝ и разработва решение, което представя пред жури. Само два месеца след финала някои от отличените проекти вече са внедрени пилотно в компанията – от AI агенти за анализ на данни и интеграция със сложни системи до такива, които подпомагат изготвянето на отговори към клиентите.

Практическото приложение на AI е на фокус и в поредицата AI@Work – серия от обучения, която Yettel реализира в партньорство с Telerik Academy. Тя включва както сесии по ключови теми – процесно мислене, ефективно формулиране на инструкции, изграждане на нискорискови пилотни решения и възможностите на AI агентите – така и специализирани обучения за отделните бизнес направления, адаптирани към конкретната работа и нуждите на екипите.

AI като част от бизнес трансформацията

Програмата за развитие на AI умения е ключова част от посоката, в която се развива Yettel. През последните години телекомът поставя силен фокус върху дигитализацията и все по-широкото навлизане на AI във вътрешните процеси. Целта е технологията да се превърне в естествена част от бизнес модела и начина, по който компанията развива своята дейност.

Тази трансформация обаче изисква много повече от внедряването на нови инструменти. Необходими са подходяща инфраструктура, конкретни AI приложения с реална бизнес стойност и хора, които умеят да използват технологията уверено и ефективно.

Именно тук развитието на AI умения се свързва пряко с бизнес стратегията на телекома. То подготвя екипите да създават решения, които подобряват клиентското преживяване, правят работата по-ефективна и подпомагат разработването на нови услуги.

„AI сам по себе си няма да промени бизнеса. Това ще направят хората, които умеят да го използват, за да решават реални проблеми и да намират по-добри начини на работа. Нашата задача е да им дадем знанията, инструментите и увереността да го правят отговорно“, завършва Евелина.