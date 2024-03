Русия се цели по Украйна със сателитни снимки, купени от американски компании?

Други членове на украинското правителство обаче изразиха още по-дълбоко разочарование. Ами ако американците, освен че не изпращат отбранителна помощ на Украйна, пращат помощ на Русия за атаки по Украйна?

Украински военен източник е заявил пред американското списание The Atlantic, че според него ударите на Русия на далечни разстояния с крилати ракети, които са сред най-скъпоструващите оръжия в нейния неядрен арсенал, се насочват с помощта на сателитни снимки, предоставени от компании в САЩ.

По думите му - последователността е ясна: сателит заснема даден обект, а няколко дни или седмици по-късно ракетата се приземява в този обект. Понякога след това се изпраща друг сателит, за да заснеме допълнителни изображения, може би за да се провери степента на щетите. "Броят на съвпаденията, при които снимките са последвани от удари, е твърде голям, за да бъде случаен", казва източникът, който остава неназован.

Понякога съвпадението е просто съвпадение. Само че подозрителните случаи се натрупват и тъй като много компании за сателитни снимки предлагат архивирани изображения, отбелязани с дати и координати, е възможно да се прегледат десетки хиляди кадри, направени в Украйна, и да се забележат предполагаеми модели.

