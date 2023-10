Twitter стана платен: Ето за колко трябва да се бръкнат новите потребители

Съгласно промените новите потребители в двете държави ще трябва да плащат съответно около 0,75 и 0,85 долара всяка година, за да могат да публикуват и да коментират други публикации в платформата.

Снимка: Getty Images

Тези, които не желаят да плащат, ще могат само да четат публикации, да гледат видеоклипове и да следват акаунти, съобщиха от компанията на Илон Мъск. "Това ще ни помогне да се борим с ботове и спамери на X, като същевременно балансираме достъпността на платформата с малката сума на таксата", се казва в изявление на Х.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post&interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This…