Андрю Лойд Уебър призна за сериозен проблем: Лекувам се

Британският композитор Андрю Лойд Уебър се лекува от зависимост към алкохола. Той призна за проблема си в интервю за в. "Сънди таймс". Създателят на "Фантомът на операта", "Иисус Христос суперзвезда", "Котките" каза, че в момента е в процес на възстановяване.

Битката му с алкохола

"Преди около 16 месеца разбрах, че имам нужда от помощ и това се оказа едно от най-добрите решения в живота ми", отбеляза 78-годишният композитор.

Уебър разказа, че предстои скоро да продаде и последните бутилки от някогашната си голяма винена колекция, която събирал от 15-годишна възраст. Те ще бъдат предложени на търг от аукционната къща "Кристис".

Прави всичко по силите си, за да реши проблема с алкохолната си зависимост. Така се стига до терапия в специализирана клиника, която обаче не дава резултат. Тогава композиторът започва да посещава срещите на анонимните алкохолици - първо в Швейцария, а след това и във Великобритания.

"Мислиш, че е тайна, но не е", каза композиторът за навика си да консумира алкохолни напитки. "Всички знаеха. Започнах да се спускам стремително по наклона и преди около година и половина семейството ми вече беше изгубило надежда. Съпругата ми чувстваше, че вече не може да живее така", разказа композиторът.

Сега Андрю Лойд Уебър посещава срещите на анонимните алкохолици всеки ден, пътувайки между домовете си в Лондон, Хемпшир и Ню Йорк, като също говори за проблема откровено пред новоприсъединилите се към тази общност.

Композиторът каза в интервюто за в. "Сънди таймс", че синът му Никълас е починал преди три години от рак на стомаха. Според него болестта е в резултат на алкохолизма, от който е страдал синът му, останал завинаги на 43 години. Уебър е на мнение, че баща му, който е бил органист и преподавател в Кралския колеж по музика, също е имал проблеми с алкохола.

Източник: БТА