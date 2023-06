Аврил Лавин и Тайга вече не са заедно

За връзката между певицата и рапъра се разбра през месец март. Сега източник на TMZ съобщава, че 38-годишната пънкарка и Тайга са скъсали преди няколко седмици, след като тя се завърнала от турнето си "Love Sux". Но между звездите няма лоши чувства и раздялата им била по взаимно съгласие, тъй като връзката им се е изчерпала.

Avril Lavigne and Tyga have broken up, but are on good terms, TMZ reports. pic.twitter.com/Retbhcyfjn