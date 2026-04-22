Българска телевизионна звезда се сравни с Риана (СНИМКИ)

Света на шоубизнеса често можем да намерим прилика между знаменитостите. Макар че са напълно различни както визуално, така и в професииите си - българската инфлуенсърка Алекс Богданска и световноизвестната музикална икона Риана имат нещо общо. С доза хумор и добро настроение, самата Алекс се оприличи на изпълнителката на "Diamonds", тъй като и двете блестят като диаманти в една и съща рокля.

На стори в Instagram инфлуенсърката показа тоалета, който ги свързва и стана повод за сравнението. На кадрите и двете позират във впечатляваща дълга рокля, декорирана с блестящи елементи в нюанси на червено, зелено, бежово и златисто.

Алекс отбеляза Риана в публикацията си, а към нея написа: "Ок, разбирам от намеци... Щом искаш - ще си бъдем приятелки".

След това изтъкна и факта, че имат еднакъв вкус към модата. "Плюс това имаме еднакъв вкус", шегува се родната красавица.

Снимка: Aleksandra Bogdanska/Instagram, screenshot

Разликата между двете обаче е ясна - снимката на Риана е от корицата на влиятелното модното издание "Vogue", докато Алекс избира тоалета по повод реклама като инфлуенсър.

Шега като на бившия

Припомняме и една любопитна подроност за бившия на Богданска - Даниел Петканов. Преди време той също си направи шега в социалните мрежи, свързана с Риана. Миналото лято той заведе сина си на премиерата на филма "Смърфове" в Брюксел, чийто изпълнителен продуцент на филма е именно барбадоската певица.

Коментарът му с типичния за лудия репортер хумор обаче шокира феновете му. "Риана също беше на премиерата. Видя ме и се направи, че не ме познава. Както и да е", написа тогава Петканов под формата на шега в Instagram профила си.

Случайност или не - вероятно както Богданска, така Даниел Петканов харесват музикалната звезда Риана.