Няма начин! Ан Хатауей не можа да повярва на тайната бележка от Тейлър Суифт (ВИДЕО)

Ан Хатауей разказа любопитна и емоционална история, свързана с присъствието ѝ на концерт от световното турне "Eras Tour" на Тейлър Суифт в Германия. Събитието, което първоначално започва като обикновено посещение на концерт, се превръща в личен и почти нереален момент за актрисата.

По време на шоуто Хатауей споделя, че е била напълно погълната от атмосферата – енергията на публиката, сценичното присъствие на Суифт и усещането за силна връзка между изпълнител и фенове. "Беше невероятно. Тя излезе на сцената и… цялото място избухна", спомня си Хатауей по време на участието си в "The Late Show with Stephen Colbert" на 15 април. "И просто кара публиката да се чувства толкова обичана. Накара и мен да се почувствам така", спомня си звездата от "Дяволът носи Прада".

В един момент дори ѝ се сторило, че самата певица ѝ маха от сцената, което предизвикало вътрешна, почти шеговита реакция от типа "няма начин това да е за мен".

Скоро след това обаче се случило нещо неочаквано. Хатауей усетила, че някой я потупва по рамото, и получила бележка с послание, за което ѝ казали: "Тейлър иска да имаш това." В нея Суифт изразявала радостта си, че актрисата е там, и дори добавила, че ще ѝ маха с вълнение по време на концерта. "Много се радвам, че си тук. Ще ти махам ентусиазирано". пишело в тайното писмо.

За Хатауей този жест се оказал изключително трогателен, превръщайки вечерта в незабравим спомен. Тя описва Суифт като артист, който кара хората да се чувстват обичани и видени, независимо дали са на сцената или сред публиката.

Влиянието върху новата роля

Актрисата споделя също, че творчеството на Суифт е оказало влияние върху нейни собствени проекти, включително подготовката за ролята ѝ в "Mother Mary". За нея поп звездата е пример за артист, който съчетава мащабен успех с емоционална искреност и уязвимост.

Освен от Суифт, Хатауей е черпила вдъхновение за героинята си и от поп звезди като Бионсе, Лейди Гага, Росалия и Лорд, "но също и от Джеймс Блейк и Nine Inch Nails", добавя тя за различните елементи изградили образа ѝ на поп звезда, пишат от People.