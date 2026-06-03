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След бебе: Един от Ергените вдигна и сватба (ВИДЕО)

03 юни 2026, 11:50 часа 0 коментара
Снимка: Ергенът/Facebook
След бебе: Един от Ергените вдигна и сватба (ВИДЕО)

Най-скандалният Ерген предизвика истински фурор сред феновете на риалити формата. Алек Младенов, главният герой в третия сезон на шоуто, се е оженил. За това разбираме от видео в социалните мрежи, което показва кадри от сватбената церемония и тържеството на Алек и неговата половинка Царина. Припомняме, че през лятото на 2025 г. двамата станаха родители, а щастливата вест дойде малко по-късно, като известно време е пазена в тайна. 

От видеото, качено в Instagram профила на Kalin Films, виждаме как празнуват младоженците - те отбелязват специалния ден в компанията на своите близки и приятели, с много радост и веселие. Въпреки че досега Алек и любимата му рядко са коментирали отношенията си, любовта им официално е на нов етап, в който двамата си казаха голямото "да", сключвайки брак. 

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Щастлив и семеен след "Ергенът"

Финалът на сезон 3 от "Ергенът" с Младенов предизвика сериозен обществен отзвук и се превърна в един от най-коментираните моменти в предаването. Вместо да избере една от двете финалистки, Алек изненадващо реши да не продължи връзка с нито една от тях и обяви решението си чрез видео обръщение. Това доведе до вълна от критики в социалните мрежи, като част от зрителите го обвиниха, че е подвел участничките и не е бил достатъчно ясен в намеренията си.

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Две години по-късно Алек Младенов вече не е ерген, а щастливо женен и баща на момиче.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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