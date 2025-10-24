Войната в Украйна:

Ексхумират тялото на Мерилин Монро: Има нова версия за смъртта ѝ

24 октомври 2025, 12:13 часа 0 коментара
Ексхумират тялото на Мерилин Монро: Има нова версия за смъртта ѝ

В шокиращ обрат 63 години след като смъртта ѝ беше обявена за вероятно самоубийство, следователите призовават за ексхумация на тялото на Мерилин Монро, разкрива "Radar Online". Смъртта на Мерилин "виси като сянка" на американците и не са малко хората, които вярват, че блондинката е била убита. "Истината трябва да бъде установена, без значение на цената!", заяви частният детектив Джейсън Дженсън.

"Смъртта на Мерилин виси като сянка над Лос Анджелис и е време да се поправи тази несправедливост, да се внесе яснота там, където сега витаят подозрения и съмнения, и да се донесе мир на една жена, която отдавна го заслужава."

Мистериозната смърт на Мерилин

Снимка: Getty Images

Скоро след като 36-годишната сексбомба от "Някои го предпочитат горещо" беше намерена мъртва в дома си в Брентуд на 5 август 1962 г., смъртта ѝ беше обявена за вероятно самоубийство от свръхдоза наркотици. 

Но много хора вярват, че Монро е била заглушена, за да се защити президентът Джон Ф. Кенеди, с когото според слуховете е имала връзка и дори се говори, че е била бременна от него. Сега известният съдебен лекар от Лос Анджелис Томас Ногучи, който извърши аутопсията на Монро в деня, в който тя беше намерена мъртва, опровергава официалното заключение за самоубийство, защото ключови доказателства мистериозно са изчезнали – включително съдържанието на стомаха и органи, които биха могли да опровергаят тезата за предозиране.

"От жизненоважно значение е да бъде възстановена справедливостта", каза частният детектив от Холивуд Пол Хюбъл. "Трябва да изясним нещата.", добави той, цитиран от "Marca".

Яна Баярова
