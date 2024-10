Ева Мендес призна, че погледите на Райън Гослинг я карат да се чувства секси

Американската актриса Ева Мендес разказа как съпругът ѝ актьорът Райън Гослинг я кара да се чувства секси. Тя направи интимно откровение в интервю за британския официоз "Times".

Според 50-годишната Мендес всичко се дължи на погледите, които 43-годишният ѝ съпруг хвърля към нея. "Понякога се чувствам адски секси. Начинът, по който ме гледа моят мъж... Понякога си мисля: "О, Боже мой! Това може да не се хареса на всички, но в много отношения моето самочувствие е отражение на това, което той ми дава", призна актрисата. Мендес добави, че се чувства секси, но никога не се е смятала за красива или талантлива.

Снимка: Getty Images

Връзката на Мендес и Гослинг

Двойката се запознава по време на снимките на "The Place Beyond the Pines" през 2011 г. и започва да се среща след приключване на снимките. Двамата имат две дъщери: 10-годишната Есмералда и 8-годишната Амада, припомня БГНЕС.

Преди време Ева Мендес обясни ясно защо е избрала да остави актьорската си кариера и да се превърне в домакиня.

