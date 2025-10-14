Инцидент с камък за кисело зеле: Гъмзата пострада сериозно (СНИМКИ)

На фона на много известни личности, които станаха жертва на своите фнове по време на живите си изпълнения, българският музикант Йордан Йончев - Гъмзата пострада по нелеп начин в домашни условия, далече от сцената и бурната еуфория на публиката. Пред последователите си в социалните мрежи той сподели, че изпитва сериозни болки, след като огромен камък - от онези, с които възрастните ни роднини притискат зелето в бидоните, е паднал върху съпалото му от 2 метра височина.

Какво е състоянието му?

Обичаният тромпетист на „Ку-Ку бенд“ публикува две снимки в своя личен Facebook профил и показа в какво състояние е кракът му. Положението изглежда доста тежко, а изражението му на един от кадрите говори повече от думите.

„Ето така става, като ти падне камъкът за киселото зеле върху крака! Сега трябва да изкарам участията на ляв крак“, написа Гъмзата, който се пошегува с болката си и нелепата ситуация.

На снимката, публикувана от него, кракът му изглежда сериозно пострадал – подут, посинял и, а феновете на Гъмзата се пошегува с коментари: „като след турне с AC/DC“.

Разбира се, те му пожелаха и бързо възстановяване, като някои дори дадоха лични съвети на музиканта - как да успокои болката си и да излекува крака си напълно, включително като може да използва копреси с листа от киселото зеле.