Роналдо не трявба да е титуляр: Един човек над 40 години трябва да влиза от пейката

"Роналдо не трябва да бъде титуляр". Това заяви Кристиян Недев в последния епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него по-подходящата роля за Кристиано Роналдо е да влиза от резерваната скамейка, тъй като на 41-годишна възраст не може да издържи пълни 90 минути на терена. Недев добави още, че Роберто Мартинес не е избрал правилните флангови футболисти за стартовия състав на Португалия.

"Според мен трябва да бъде пускан след 60-а минута"

"За мен лично Роналдо, с изявите, които направи през последните мачове, не трябва да бъде титуляр. Според мен трябва да бъде пускан след 60-а минута, което е най-удачно за един човек, който е над 40 години. И все пак, въпреки че е голям атлет, въпреки че безспорно качествата му са несъизмерими с почти никой, той в момента няма силите да издържи пълни 90 минути. За Педро Нето, в първия мач, който се изигра срещу ДР Конго, той игра като ляво крило. А във формация с нисък блок, в каквато беше в случая Конго, той е абсолютно безполезен отляво, защото не може да пробива по някакъв начин. Той блести с бързината си, не с техниката си. И центриранията, които бяха към Роналдо, всъщност идваха от десния фланг, където през второто полувреме беше Консейсао", започна Кристиян.

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"Нали знаете какво става, като някой си пречи с Роналдо?"

"Но за Португалия главният проблем са стартовите 11, с които разполага Мартинес. За мен лично Рафаел Леао трябва да бъде титуляр отляво. Жоао Феликс, който всъщност пасва в схема с фалшива деветка, но такава в момента няма как да има в Португалия, предвид факта, че ще си пречат с Роналдо, ако играят двамата. И нали знаете какво става, като някой си пречи с Роналдо?" Завърши Недев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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