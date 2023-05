Какво си е причинила Мег Райън? Поредната пластична операция превърна актрисата в непознат човек (СНИМКИ)

Райън не беше снимана на публично място от ноември 2021 г., а сега променената ѝ външност стряска. Въпреки че през годините актрисата е отричала да има пластични операции, хората вече са убедени, че тя просто крие и вече е направила промени по лицето си, които не могат да бъдат възстановени.

Meg Ryan looks unrecognizable in first public outing in 6 months https://t.co/yIIKRymJRN pic.twitter.com/YUuDminjKE — Page Six (@PageSix) May 4, 2023

През 2015 г. Мег Райън казва в интервю: "Не обръщам особено внимание на външния си вид, честно казано. Днес в света има много омраза. Много е лесно да се съди."

Според пластичния хирург Марк Юсеф, цитиран от Marca, актрисата е прекалила с интервенциите. Според него тя е подобрила скулите си, оправила си е носа, уплътнила е устните си, сложила си е Ботокс, направила си е лифтинг на лицето и се е подложила на лазерна процедура за изглаждане на кожата на лицето.

Wtf has Meg Ryan done to her face?! pic.twitter.com/utILCLViyD — TresHall-No Interest In Your Pronouns (@gingertreshall) May 4, 2023

Знае се, че Мег Райън ще режисира и ще изиграе главната роля във филма "What Happens Later", а неин екранен партньор ще бъде Дейвид Духовни. Това, което не се знае обаче, е как ще изглежда лицето на актрисата тогава.

