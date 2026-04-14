Камелия за първи път показа личицето на дъщеричката си (ВИДЕО)

14 април 2026, 18:13 часа 1 коментар
Снимка: Камелия Facebook
След като Камелия изненадващо съобщи през септември 2025, че си има и дъщеричка, вчера тя за първи път показа лицето на малката Касия, която вече е на годинка. 55-годишната поп-фолк певица сподели в социалните мрежи видео от партито по случай рождения ѝ ден. 

Какво написа щастливата майка

"Скъпа, КАСИЯ ❤️. Нашето "Здравей" не започна с раждане, а със среща. Ти ни повика и щом те видяхме, разбрахме…. Ти си … Нашето момиче. Ти си нашият избор. Благодарим на живота, че ни срещна. Бъди здрава и щастлива, малка Каси. Обичаме те ❤️🍀❤️. Честит рожден ден", гласи текстът към долното видео. 

Камелия многократно е споделяла за сериозните си репродуктивни проблеми и силното си желание да има дете от мъжа си Цветин. Както стана ясно от думите на самата певица, Касия най-вероятно е влязла в живота им чрез осиновяване, а не чрез сурогатна майка, какъвто е случаят със сина им Баян. Припомняме, че през 2023 навръх Великден изпълнителката съобщи, че е станала майка на момченце. Още тогава се заговори, че детето е родено от сурогатна майка, като тя потвърди това индиректно в няколко интервюта. 

"След появата на Баян прегърнах каузата да може в България да има всяка една опция за всяка една жена. За мен е важно да се прекара закон за сурогатство, защото това е последният етап, който дава генетично възможност ти да станеш родител", заяви Камелия преди година. 

Сурогатството е забранено в България и се наказва със затвор и глоба, която грози както майката, така и посредника.

Весела Софева
