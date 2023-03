Киану Рийвс отговаря на 15 въпроса и доказва, че е перфектното човешко същество

Всяко негово действие е съпроводено от шумно възхищение, дори и да говорим за нещо толкова нормално като това да отстъпиш мястото на дама в метрото.

Рийвс изглежда тих и скромен, но всъщност много добре знае колко е значим. Затова и преди няколко дни решава да се включи в специалната филмова общност на социалната мрежа Reddit и да стартира предизвикателството "Ask Me Anything - AMA" ("Попитайте ме каквото и да е", бел.ред.). Феновете му изобщо не чакат някой да ги подкани и го засипват с въпроси.

Снимка: Reddit

Ето 15 от тях и обикновените отговори на блестящия Киану Рийвс:

1. Какво те кара да си толкова състрадателен?

Киану: ...умираме... и всички имаме нужда от помощ.

2. Ако извънземни дойдат на Земята, би ли поел отговорността да бъдеш първият, който ще ги посрещне?

Киану: Много ясно. Как сте? Как пътувахте? Гладни ли сте? Искате ли нещо за пиене?

3. Сподели ни за нещо изключително, което някой друг е направил за теб?

Киану: Преди няколко седмици моторът ми се повреди и мой приятел ми даваше указания как да си го оправя през Facetime.

4. Наскоро учени кръстиха противогъбични вещества на твое име. Какво мислиш за това?

Киану: Трябваше да ги кръстят Джон Уик. Но е много готино и за мен е сюрреалистично. Благодаря ви, учени! Успех и ви благодаря, че ни помагате.

5. Имал ли си домашен любимец?

Киану: Да, първият ми домашен любимец беше морско свинче на име Морков. Бях на 5 или 6 години. Беше много сладък.

6. "Матрицата" реална ли е?

Киану: Да. Не. Да.

7. Какво мислиш за птиците?

Киану: Птиците са готини. Понякога ми се иска да съм птица... дори само за миг да полетя.

8. Има ли роля, за която съжаляваш, че си отказал?

Киану: Не, но не винаги съм искал да изиграя Върколака.

9. Кой е най-добрият съвет, който си получавал?

Киану: Не съм получавал много съвети. Но съм срещал хора, които са ми служили за пример. Един от най-добрите примери е бил да бъда упорит.

10. Ако не беше станал актьор, какъв щеше да бъдеш?

Киану: Като дете винаги казвах, че искам да стана автомобилен състезател, диригент или астрофизик.

11. Предстои ти дълъг полет и можеш да си избереш само два филма, които да гледаш. Кои ще са филмите?

Киану: Ааааа... нека са "Портокал с часовников механизъм" и "Магьосникът от Оз".

12. Ананас върху пица: да, не или нямаш мнение?

Киану: Не... но да, ако ананасът е леко запечен.

13. Кой отбор по хокей ти е любим?

Киану: Националният отбор по хокей на Канада.

14. Какви са ти хобитата?

Киану: Нямам хобита. Но понякога играя пинг-понг.

15. Има ли актьор или режисьор, с когото още не си работил, но би искал да работиш?

Киану: Ще кажа Дейвид Финчър.