Киану Рийвс показа една различна своя страна (СНИМКИ+ВИДЕО)

Киану Рийвс и партньорката му Александра Грант наистина знаят как да си устроят романтична среща. Двойката си направи снимки и видео на ледената пързалка пред емблематичната коледна елха в центъра на Рокфелер в Ню Йорк, а кадрите бяха качени в Instagram профила на Грант във вторник, 13 януари. "След поредицата представления на "В очакване на Годо", Киану ме покани на среща в Ню Йорк", написа визуалната артистка в описанието си.

Снимки: Getty Images

Романтика на кънки

Рийвс направи своя дебют на Бродуей миналата есен заедно със своя колега от "Bill & Ted’s Excellent Adventure" - Алекс Уинтър - в поставянето на пиесата на Самюъл Бекет, което приключи на 4 януари.

След това Грант "отдаде специални благодарности" на "общността на канкьорите" и ледената пързалка в Рокфелер център, където тя и приятелят ѝ очевидно са се наслаждавали на целувки, докато позират за снимките. Във видеото Грант и Рийвс се виждат как се държат за ръце и клатушкайки се на кънките, докато камерата обикаля около сладката двойка.

"Накарахте ни да се чувстваме като у дома си - окуражавахте ни, аплодирахте ни и ни предлагахте горещо какао и шапки с помпони", продължи Грант в описанието си. "Също така благодарим и на хората зад кулисите, които направиха тази специална вечер възможна."

Художничката използва публикацията си и за да изрази подкрепа към състезателите, които ще участват в предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано.

Звездата от "Матрицата" и Грант са заедно още от 2011 г., а за връзката си разкриха през 2019 г. През 2017 г. двамата съосноваха малкото издателство X Artists Book, припомня "People".