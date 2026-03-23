Лайза Минели се шегува с четирите си брака и разводите: Че кой не го е правил

Легендарната изпълнителка Лайза Минели винаги е била известна със своя чар и чувство за хумор – и това важи дори за личния ѝ живот. Минели се омъжва и развежда четири пъти - с Питър Алън, Джак Хейли-младши, Марк Джеро и Дейвид Гест. "Е, кой не е" имал поне няколко връзки и раздели в живота си, както казва с усмивка певицата. Минели, която наскоро навърши 80 години, разказа за личния си живот, семейството и дългогодишната си кариера по време на събитието "Liza Minnelli in Conversation" в театър "Милион долара" в центъра на Лос Анджелис в понеделник, 17 март.

"Мислиш, че това е то", казва музикалната икона за всяка нова връзка. След пауза и смях, тя добавя: "Не е това. Просто не е.", цитират я от "People"

Тази откровеност, съчетана с чувство за хумор, е част от магнетизма ѝ – качество, което феновете обичат и ценят.

За семейството

Минели не е само дъщеря на легендарни личности – майката ѝ, Джуди Гарланд, и баща ѝ, прочутият режисьор Винсент Минели. Тя е и отделна икона. По време на събитието "Лайза Минели в разговор" в Лос Анджелис, певицата разказа за израстването си под светлината на прожекторите.

"Просто бягах, когато майка ми се ядосваше", сподели тя със смях, добавяйки, че майка ѝ Джуди Гарланд е била не само изключителна певица, но и невероятно забавна. "Преживяното от нея беше ужасно, но въпреки това тя запази чувството си за хумор", сподели Минели за Гарланд.

Актрисата, която изигра незабравимата Дороти в "Магьосникът от Оз", води дълга борба със зависимостта си наркотиците и алкохола. Минели разкри, че това я е накарало да стане емоционална опора за майка ѝ от ранна възраст.

Но е открита и на как ѝ се е отразило преживяното. "Това ме научи на търпение", споделя Минели пред "People". "Научи ме да слушам истински, а не просто да се преструвам. Опитвах се да разбера през какво преминава тя всеки ден, как се чувства. Бях нейната голяма утеха."

Въпреки силната връзка помежду им, Гарланд започнала да възприема собствената си дъщеря като конкуренция. "Тя можеше да бъде изключително амбициозна и състезателно настроена. В един момент беше просто моя майка, а в следващия – изведнъж се превръщаше в голямата Джуди Гарланд.", спомня си Минели.

Израснала в семейство на титани в киното, Минели винаги е знаела, че иска да изгради своя собствен път. "Най-добрата ми приятелка в трети клас беше страхотна танцьорка. И си помислих: "Това искам да правя. Искам да бъда като нея." Не като майка ми или баща ми."

Тези преживявания, съчетани с кариерата ѝ, включително борбите с тревожност и зависимости, са описани в новата ѝ мемоарна книга "Kids, Wait Till You Hear This!".