Мацка от "Американски пай", по която всички полудяха, влезе с гръм и трясък в OnlyFans

Шанън Елизабет поема контрола. Преди повече от две десетилетия 52-годишната Елизабет изигра ролята на красивата чуждестранна ученичка Надя в "Американски пай" – пикантната комедия от 1999 г., която проследява група приятели от гимназията, решили да загубят девствеността си преди дипломирането.

Още: Изненада в света на музиката: Адел се завръща!

Надя бързо се превърна в един от най-обсъжданите герои във филма, а милиони мъже по света си паднаха по нея. И докато публиката я помни като дръзка и загадъчна, Елизабет сподели пред "Entertainment Tonight" през март, че е доста различна от героинята си. "За мен това беше роля, играех герой", каза актрисата пред медията. "Но дори и в реалния си живот аз просто не съм момичето, което обича да е голо, никога."

Шанън Елизабет през 2000 г., снимка: Getty Images

"Дори у дома винаги съм облечена", обясни тя. "Имам приятели, които спят голи и не им пречи да се разхождат така. Аз никога не съм била такава, но тъй като това беше нещо като моето излизане от анонимност, всички предположиха, че съм такова момиче."

Поема контрола в по-секси посока

Сега Елизабет е готова да поеме контрола над собствената си история, като стартира своя профил в OnlyFans. "Прекарах цялата си кариера, работейки в Холивуд, където други хора контролираха разказа и развоя на кариерата ми. Тази нова глава е за това да променя това, да покажа една по-секси страна, която никой не е виждал, и да бъда по-близо до феновете си", разказва Елизабет пред "PEOPLE" за това защо е решила да се присъедини към провокативната социална онлайн платформа.

Още: "Да празнуваме, да танцуваме!": Мадона обяви новия си албум

Шанън Елизабет днес, снимка: Getty Images

"Избирам OnlyFans, защото ми позволява да се свържа директно с публиката си, да творя по свои собствени правила и просто да бъда свободна. Наистина мисля, че това е бъдещето", продължава тя. Феновете могат да се абонират за страницата ѝ от четвъртък, 16 април.

Елизабет също така сподели пред "Entertainment Tonight", че е благодарна за ролята си в комедийната поредица, като каза: "Всичко, което съм направила в живота си, е благодарение на "Американски пай".

Още: Емблематична звезда от "Хари Потър" вече има OnlyFans, грижи се за определен фетиш (ВИДЕО)

След успеха на комедията Елизабет продължи да се появява в популярни заглавия от началото на 2000-те години, включително "Страшен филм" (2000), "Джей и Мълчаливият Боб отвръщат на удара" (2001), "13 призрака" (2001) и "Наистина любов" (2003).