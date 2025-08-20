Мария отново каза "Да" на пищна сватба в Гърция (СНИМКИ + ВИДЕО)

Въпреки че поп-фолк певицата Мария има вече три брака зад гърба си, тя отново се омъжи, като този път каза "Да" на бизнесмена Теодор Петков. Припомняме, че двамата сключиха граждански брак на 18 юли 2025, а преди броени часове отново потвърдиха обетите си на пищна церемония на остров Корфу в Гърция.

43-годишната изпълнителка беше изключително елегантна и ефирна, облечена в дантелена рокля, допълнена от романтичен воал и букет бели рози. До олтара я отведе нейната дъщеря, Марая, която е от брака ѝ с Димитър Андонов. Двамата влюбени бяха уважени от много гости, пред които дадоха клетвите си на английски език.

Запознанството им е доста интересно. Сегашният мъж на певицата доста време искал номера ѝ. Молил техен общ приятел, но той не му го давал. Все пак след безброй молби общият приятел решава да клекне под напора и дава контакта. "Един ден просто сме се разминали с колите на "Черни връх". И той ми звънна. Представи се. Покани ме на вечеря на другия ден. И от тази вечеря сме си заедно", сподели тя преди време пред "България днес".

Тогава Мария обясни също, че новата ѝ връзка не е започнала веднага след развода ѝ с Мирослав Соколов, с когото сключи брак през 2021 в тесен кръг и се разведе през март 2025. Припомняме, че техните отношения бяха доста бурни, имаше обвинения за домашно насилие от нейна страна, чести раздели и събирания.

Макар че поп-фолк фурията е с 8 години по-голяма от Теодора, тя смята, че възрастта няма значение за любовта. "За сметка на годините си мисля, че е постигнал и успял човек - реализиран и в работата, и като родител". Той също има дъщеря като нея, която е на 5 години.