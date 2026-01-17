Матю Макконъхи откри хитър начин да се предпази от изкуствения интелект

От години актьори предупреждават, че индустрията за изкуствен интелект планира да продава техните образи и гласове – със или без съгласието им – което поставя под заплаха самото им препитание. Тези опасения бяха в основата и на мащабната стачка в Холивуд през 2023 г.
Вече има и конкретни действия. Скарлет Йохансон заплаши OpenAI със съд заради версия на ChatGPT, която според нея имитира гласа ѝ, а двама озвучаващи актьори заведоха дело срещу стартъп, обвинявайки го, че е използвал гласовете им за обучение на ИИ без разрешение. Напрежението ескалира миналата година, когато компания представи изцяло дигитален „ИИ актьор“ с името Тили Норууд – ход, посрещнат с почти единодушно възмущение и страх, че машините ще изместят хората от екрана.
Scarlett Johansson is calling on U.S. legislators to pass laws limiting the use of artificial intelligence, and to make such legislation a “top priority.”— Deadline (@DEADLINE) February 12, 2025
Johansson’s statement condemns the “misuse” of AI, and calls herself a “very public victim” of the technology. The statement… pic.twitter.com/6sGKP2IetK
Леонардо ди Каприо за изкуствения интелект: Няма човечност и не може да бъде изкуство
Actor Matthew McConaughey seeks to patent image to protect from AI.— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2026
Many artists are increasingly concerned about the uncontrolled use of their image via generative AI since the rollout of ChatGPT and other AI-powered toolshttps://t.co/XA3fZTULOt pic.twitter.com/7etHQ1JGkj
Нестандартна идея за защита
За да избегне подобен сценарий, Матю Макконъхи е избрал нестандартна, но потенциално ефективна защита. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че актьорът е подал осем заявки за търговска марка в Американското патентно ведомство, включващи видеа и аудиоклипове, на които той „гледа, усмихва се и говори“.
Всички заявки вече са одобрени – включително и клип, в който Макконъхи произнася култовата си реплика „Alright, alright, alright“ от филма „Объркани и непокорни“ от 1993 г.
„Искаме да сме сигурни, че ако гласът или образът ми някога бъдат използвани, това ще стане с мое одобрение и подпис“, заяви актьорът. „Целта ни е да очертаем ясна граница на собственост, в която съгласието и посочването на източника да бъдат норма в един свят, доминиран от изкуствен интелект“, допълни той.
Matthew McConaughey has trademarked his iconic phrase “Alright, Alright, Alright!” as well as the audio of him saying “Just keep livin’, right?," which his team says is meant to protect his voice and likeness from unauthorized AI use.https://t.co/CcMUx2oXsM pic.twitter.com/M8vdcS63LL— Variety (@Variety) January 14, 2026
Идеята е този ход да даде силна правна основа за съдебни действия, ако компания или отделно лице се опита да печели от неговия образ чрез ИИ. „В момент, когато всички се лутат как да се справят със злоупотребите с изкуствен интелект, ние вече разполагаме с инструмент – или да спрем някого веднага, или да го изправим пред федерален съд“, коментира адвокатът на Макконъхи Джонатан Полак.
Още: Опасна технология: Морган Фрийман не позволява гласът му да бъде клониран
Дали стратегията ще проработи, предстои да стане ясно. В момента редица дела за нарушаване на авторски права от ИИ компании се разглеждат в американските съдилища. „Не знам какво в крайна сметка ще реши съдът, но поне трябва да бъде изпробвано“, признава другият му адвокат, Кевин Йорн.
Снимка: iStock
Юристи отбелязват, че законът става особено неясен при ИИ платформи за видео като Sora на OpenAI, която позволява създаването на фотореалистични клипове с известни персонажи и актьори – въпреки заявените предпазни механизми. Миналата година платформата предизвика критики от страна на агенции за таланти, а комуникацията на компанията по темата създаде допълнително объркване.
Междувременно федералните правила, които да определят кога и как може да се използва образът или гласът на актьор, все още подлежат на обсъждане. Холивудските профсъюзи обаче са категорични: създаването на ИИ копия на актьори без разрешение трябва да бъде незаконно, пише БГНЕС.